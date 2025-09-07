Procès de Frédéric Péchier : rues fermées, entrées limitées… un dispositif exceptionnel mis en place à Besançon

Le procès de Frédéric Péchier, anesthésiste-réanimateur poursuivi pour 30 empoisonnements aggravés, s’ouvrira le 8 septembre 2025 devant la cour d’assises du Doubs. Il se tiendra jusqu’au 19 décembre 2025 au palais de justice de Besançon. Une très forte affluence est attendue pour ce procès, c'est pourquoi un dispositif exceptionnel sera mis en places dans les rues situées autour du palais de justice ainsi que pour y entrer.

Une forte affluence est attendue pour ce procès "hors norme", dans lequel "156 parties civiles et 170 témoins et experts sont cités à comparaître".

Un accès réorganisé au palais de justice

Pour l’occasion, un dispositif de sécurité spécifique a été mis en place. "L’entrée du palais de justice, située dans la rue Hugues Sambin, est spécifiquement ouverte et dédiée à l’accueil des personnes intéressées par ce procès d’Assises. Toute personne convoquée […] ou souhaitant y assister […] doit impérativement se présenter à la porte d’entrée située rue Hugues Sambin, et se soumettre aux vérifications des postes de contrôle", précise le communiqué du parquet général près la cour d'appel de Besançon.

Deux files d’attente seront installées : l’une permettant un accès prioritaire à toute personne munie d’une convocation pour cette session d’Assises, l’autre pour l’accès du public.

La salle historique du Parlement de Franche-Comté accueillera la cour d’assises, mais son accès sera réservé en priorité aux parties civiles et à leurs avocats. "Pour des raisons de sécurité, le nombre de places est limité et ne permettra pas au public d’y accéder les jours de forte affluence", est-il précisé. Une salle annexe avec retransmission vidéo du procès sera ouverte au public, dans la limite de 80 places.

Restrictions de circulation et stationnement

Les autorités rappellent que "l’entrée de la cour d’Assises sera donc limitée pour le public au nombre de places disponibles". L’accès au palais ne pourra pas être garanti à toutes les personnes souhaitant assister au procès, en particulier lors de son ouverture le 8 septembre et les jours de forte affluence.

Enfin, des mesures de circulation ont été adoptées. La rue Hugues Sambin sera ainsi interdite à la circulation des véhicules entre le 5 septembre 2025 et le 19 décembre 2025. Aucun stationnement ne sera autorisé rue Hugues Sambin et sur le parking situé à l’arrière de l’Hôtel de Ville à compter du 8 septembre 2025.