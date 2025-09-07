Dimanche 7 Septembre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs Religion
Besançon
Justice Société

Procès de Frédéric Péchier : rues fermées, entrées limitées… un dispositif exceptionnel mis en place à Besançon

Publié le 07/09/2025 - 17:40
Mis à jour le 05/09/2025 - 17:17

Le procès de Frédéric Péchier, anesthésiste-réanimateur poursuivi pour 30 empoisonnements aggravés, s’ouvrira le 8 septembre 2025 devant la cour d’assises du Doubs. Il se tiendra jusqu’au 19 décembre 2025 au palais de justice de Besançon. Une très forte affluence est attendue pour ce procès, c'est pourquoi un dispositif exceptionnel sera mis en places dans les rues situées autour du palais de justice ainsi que pour y entrer.

Une forte affluence est attendue pour ce procès "hors norme", dans lequel "156 parties civiles et 170 témoins et experts sont cités à comparaître".

Un accès réorganisé au palais de justice

Pour l’occasion, un dispositif de sécurité spécifique a été mis en place. "L’entrée du palais de justice, située dans la rue Hugues Sambin, est spécifiquement ouverte et dédiée à l’accueil des personnes intéressées par ce procès d’Assises. Toute personne convoquée […] ou souhaitant y assister […] doit impérativement se présenter à la porte d’entrée située rue Hugues Sambin, et se soumettre aux vérifications des postes de contrôle", précise le communiqué du parquet général près la cour d'appel de Besançon.

Deux files d’attente seront installées : l’une permettant un accès prioritaire à toute personne munie d’une convocation pour cette session d’Assises, l’autre pour l’accès du public.

La salle historique du Parlement de Franche-Comté accueillera la cour d’assises, mais son accès sera réservé en priorité aux parties civiles et à leurs avocats. "Pour des raisons de sécurité, le nombre de places est limité et ne permettra pas au public d’y accéder les jours de forte affluence", est-il précisé. Une salle annexe avec retransmission vidéo du procès sera ouverte au public, dans la limite de 80 places.

Restrictions de circulation et stationnement

Les autorités rappellent que "l’entrée de la cour d’Assises sera donc limitée pour le public au nombre de places disponibles". L’accès au palais ne pourra pas être garanti à toutes les personnes souhaitant assister au procès, en particulier lors de son ouverture le 8 septembre et les jours de forte affluence.

Enfin, des mesures de circulation ont été adoptées. La rue Hugues Sambin sera ainsi interdite à la circulation des véhicules entre le 5 septembre 2025 et le 19 décembre 2025. Aucun stationnement ne sera autorisé rue Hugues Sambin et sur le parking situé à l’arrière de l’Hôtel de Ville à compter du 8 septembre 2025.

anesthesiste cour d'assises décès exceptionnel frédéric péchier parquet procès

Publié le 7 septembre à 17h40 par Alexane
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

procès de Frédéric Péchier

Besançon
Justice

Procès Péchier : le conseil de l’ordre “déplore” les faibles moyens alloués à la défense

Le conseil de l'ordre des avocats de Besançon a "déploré" la faiblesse de l'aide juridictionnelle allouée aux deux défenseurs de l'anesthésiste Frédéric Péchier, qui doit être jugé à partir de lundi pour 30 empoisonnements de patients dont 12 mortels, a-t-on appris mardi 2 septembre 2025 auprès de la bâtonnière de l'ordre.
 

assises homicide péchier
Publié le 2 septembre à 18h02 par Hélène L.

Justice

Besançon
Justice Société

Procès de Frédéric Péchier : rues fermées, entrées limitées… un dispositif exceptionnel mis en place à Besançon

Le procès de Frédéric Péchier, anesthésiste-réanimateur poursuivi pour 30 empoisonnements aggravés, s’ouvrira le 8 septembre 2025 devant la cour d’assises du Doubs. Il se tiendra jusqu’au 19 décembre 2025 au palais de justice de Besançon. Une très forte affluence est attendue pour ce procès, c'est pourquoi un dispositif exceptionnel sera mis en places dans les rues situées autour du palais de justice ainsi que pour y entrer.

anesthesiste cour d'assises décès exceptionnel frédéric péchier parquet procès
Publié le 7 septembre à 17h40 par Alexane
Besançon
Justice Politique

Le Mouvement Franche-Comté dépose plainte contre L’Humanité et Hasni Alem

Le Mouvement Franche-Comté (MFC), présidé par Jean-Philippe Allenbach, a fait savoir qu’il engageait une série de procédures judiciaires à la suite de propos tenus à son encontre par le journal L’Humanité et par l’adjoint communiste à la maire de Besançon, Hasni Alem, suite à des propos publiés le 28 août 2025 dans une interview.

Hasni Alem jean-philippe allenbach mouvement franche-comté parti communiste racisme
Publié le 3 septembre à 10h52 par Alexane
Besançon
Justice

Procès Péchier : le conseil de l’ordre “déplore” les faibles moyens alloués à la défense

Le conseil de l'ordre des avocats de Besançon a "déploré" la faiblesse de l'aide juridictionnelle allouée aux deux défenseurs de l'anesthésiste Frédéric Péchier, qui doit être jugé à partir de lundi pour 30 empoisonnements de patients dont 12 mortels, a-t-on appris mardi 2 septembre 2025 auprès de la bâtonnière de l'ordre.
 

assises homicide péchier
Publié le 2 septembre à 18h02 par Hélène L.
Bourgogne-Franche-Comté
Justice Politique

Le RN perquisitionné : ”une nouvelle attaque odieuse contre la démocratie”, selon Julien Odoul 

Une perquisition a eu lieu mercredi 9 juillet 2025 au siège parisien du Rassemblement national dans le cadre d'une enquête pour financement illicite des campagnes électorales du parti d'extrême droite en 2022 et 2024, une procédure "politique" a accusé Jordan Bardella. Pour le député de l’Yonne et conseiller régional RN de Bourgogne Franche-Comté, Julien odoul, c’est une ”perquisition scandaleuse”.

jordan bardella julien odoul perquisition rassemblement national
Publié le 10 juillet à 10h25 par Alexane
Sochaux
Faits Divers Justice

Sochaux : information judiciaire ouverte pour “assassinat” d’un détenu évadé

Le parquet de Montbéliard a annoncé vendredi 4 juillet 2025 l'ouverture d'une information judiciaire pour "assassinat" et "association de malfaiteur criminelle", une semaine après un "règlement de compte" perpétré "de sang froid" à Sochaux contre un détenu évadé depuis janvier.

assassinat évasion police prison procureur de la république
Publié le 6 juillet à 17h22 par Alexane

Nouveau à Besançon – Piano Bar– Du côté de chez Souad

Ouverture de deux nouveaux gîtes nichés dans les hauteurs de Fontain
Offre d'emploi

Besoin de nouvelles lunettes ? Contactez une opticienne à domicile

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Le VitalSport pour préparer votre rentrée sportive… avec Decathlon !
Offre d'emploi
publi info 4

Les "Boucles Vauban" le 21 septembre, c’est 5 partenaires, dont Decathlon

Offre d'emploi : La Compagnie des Familles recrute des Baby-sitters à Besançon !
Infos Pratiques

Recherche appartement à Besançon pour le tournage d’un court-métrage
Jeu-concours

Jouez et gagnez vos entrées pour le Musée Courbet

Une épicerie de quartier de 250 m2 arrive dès le mois d’octobre au centre Saint-Pierre à Besançon

Sondage

 25.66
ciel dégagé
le 07/09 à 18h00
Vent
1.32 m/s
Pression
1014 hPa
Humidité
63 %
 