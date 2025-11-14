Vendredi 12 DÃ©cembre 2025
BesanÃ§on
Justice

ProcÃ¨s PÃ©chier :Â la rÃ©clusion criminelle Ã  perpÃ©tuitÃ© requise contre lâ€™ex-anesthÃ©siste

PubliÃ© le 12/12/2025 - 16:47
Mis Ã  jour le 12/12/2025 - 16:49

Cette semaine sâ€™est terminÃ©e ce vendredi 12 dÃ©cembre avec la deuxiÃ¨me et derniÃ¨re partie du rÃ©quisitoire du ministÃ¨re public au procÃ¨s de FrÃ©dÃ©ric PÃ©chier, anesthÃ©siste accusÃ© de 30 empoisonnements dont 12 mortels entre 2008 et 2017. Les avocates gÃ©nÃ©rales, ThÃ©rÃ¨se Brunisso et Christine de Curraize se sont relayÃ©es pour aboutir aux rÃ©quisitionsâ€¦

FrÃ©deric PÃ©chier © Elodie R.
ProcÃ¨s PÃ©chier : des uppercuts verbales de Christine de Curraize assÃ©nÃ©s sur l'ex-anesthÃ©siste

MISE Ã€ JOUR Ã€ 16H08 • Le ministÃ¨re public a poursuivi ce vendredi 12 dÃ©cembre 2025 devant la cour dâ€™assises du Doubs son rÃ©quisitoire visant Ã  convaincre le jury de la culpabilitÃ© de lâ€™accusÃ© FrÃ©dÃ©ric PÃ©chier, jugÃ© depuis le 8 septembre 2025. Les avocates gÃ©nÃ©rales Christine de Curraize et ThÃ©rÃ¨se Brunisso se sont relayÃ©es pour aborder plusieurs des 30 empoisonnements survenus en 2008 et 2017 pour lesquels lâ€™ancien praticien est jugÃ©. Lâ€™anesthÃ©siste sera fixÃ© ce vendredi Ã  lâ€™issue du rÃ©quisitoire sur la peine requise Ã  son encontre.

En s'adressant aux jurÃ©s, Christine de Curraize a dÃ©clarÃ© : "Nous vous confions le soin de rendre justice, le sors de FrÃ©dÃ©ric PÃ©chier, le sors de toutes ses victimes collatÃ©rales (...) Rarement je nâ€™ai vu autant de culpabilitÃ© exprimÃ©e chez les tÃ©moins et les victimes. Crimes odieux qui ont atteint leur but initiale. (...) Nous vous confions le sors des victimes froidement empoisonnÃ©s et assassinÃ©s."

Christine de Curraize a Ã©numÃ¨rÃ© alors le nom et prÃ©nom des 12 victimes dÃ©cÃ©dÃ©es et leurs Ã¢ges. "Nous vous confions le sors de toutes les familles des disparues inconsolables. Comment faire son deuil quand la mort est injuste et ne suit pas lâ€™ordre naturel des choses. Les humains tirÃ©s au hasard pour mourir nous a dit Amandine Iehlen câ€™est tellement vrai. (...) Une perpÃ©tuitÃ© de larme, de chagrin pour les victimes."

"Non FrÃ©dÃ©ric PÃ©chier, mÃªme Ã  79 ans une vie a toute sa valeur, qui Ãªtes donc vous pour vous croire autorisÃ© a choisie qui doit vivre ou mourir", ajoute l'avocate gÃ©nÃ©rale. Elle a Ã©numÃ©rÃ© de la mÃªme maniÃ¨re les prÃ©noms, noms et prÃ©noms des victimes "miraculÃ©es", ceux qui "sont revenus", les "rescapÃ©s de la guerre que vous avez menÃ©".

Christine de Curraize a dit avoir "une pensÃ©e pour les familles des victimes. Je ne peux Ã©voquer tout le monde, je vous renvoie aux histoires particuliÃ¨res de chacun. (...) Pas de scÃ¨ne de crime sanguinolent, les armes du crime sont ici les seringues et les porches de perfusion. FrÃ©dÃ©ric PÃ©chier, vous avez laissÃ© vos confrÃ¨res administrer la mort. Comment un mÃ©decin peut trahir autant son serment dâ€™Hippocrate ? Vous Ãªtes docteur, la mort, un empoisonneur, un assassin, vous avez fait de la clinique un cimetiÃ¨re, vous faites honte Ã  la mÃ©decine."

La rÃ©clusion criminelle Ã  perpÃ©tuitÃ©

Au terme de cette 64e journÃ©e de procÃ¨s Ã  la cour d'assises du Doubs, le ministÃ¨re public requiert la peine maximale avec une peine de suretÃ© de 22 ans contre l'ex-anesthÃ©siste Ã¢gÃ© de 53 ans.

Lundi 15 dÃ©cembre, ce sera au tour de Me Randall Schwerdorffer de plaider pour son client dÃ¨s 9h00.

Le verdict sera connu entre le 16 et le 19 dÃ©cembre.

  • Propos recueillis par Elodie Retrouvey

anesthesiste christine de curraize cour d'assises décès empoisonnement frédéric péchier médecine prison réquisition thérèse brunisso

PubliÃ© le 12 dÃ©cembre Ã  16h47 par Alexane
