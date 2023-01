Quand seront versées les pensions de retraite en 2023 ?

Le calendrier indique les dates de versement des pensions de retraite de l’Assurance Retraite (CNAV), du régime Agirc-Arrco, du régime de retraite des fonctionnaires de l'État, celui des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers (CNRACL), celui des travailleurs agricoles (MSA), et enfin la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Alsace-Moselle (Carsat).