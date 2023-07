Quelles visites guidées à faire en ce moment à Besançon ?

Dans un communiqué du 7 juillet 2023, le plus grand festival reggae de France qui fêtera ses 10 ans les 11, 12 et 13 août prochains aux Forges de Fraisans (Jura), a annoncé un nouveau record, celui d’être complet plus d’un mois avant l’ouverture de ses portes grâce au soutien et à l’engouement de ses festivaliers.