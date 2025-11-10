Lundi 10 Novembre 2025
Franche-Comté
Economie
Quoi de 9 à la Maison laGrange ?

Publié le 10/11/2025 - 07:00
Mis à jour le 07/11/2025 - 11:54

QUOI DE 9 ? • Alors que l’hiver approche à grands pas, la Maison laGrange dévoile ses nouveautés pleines de douceur et de caractère pour se réchauffer avec style. Au programme : des infusions gourmandes bio aux saveurs inédites comme « Tarte Tatin » ou « Cho Coco Menthe », à savourer grâce au duo ÉcoFiltre & mug laGrange. Et, bien sûr, l’incontournable calendrier de l’Avent, qui réservent chaque année leur lot de surprises aromatiques !

Nouvelle recette ! L’infusion gourmande et bio "Tarte tatin”

Depuis le 4 novembre, place à la gourmandise avec la nouvelle infusion “Tarte Tatin”, hommage à la célèbre recette des sœurs Tatin. Ce mélange savoureux associe la pomme caramélisée à la chaleur épicée du curcuma, offrant un équilibre parfait entre douceur et bienfaits. Chaque gorgée évoque la chaleur d’une pâtisserie maison et transforme votre pause en moment cocooning. Une création réconfortante, à la fois délicieuse et bienfaisante, pour adoucir l’hiver.

  • Prix : 12,70€ les 100gr

© Maison laGrange

Nouvelle recette ! L’infusion gourmande et bio ”Cho Coco Menthe”

Avec Cho Coco Menthe, disponible à partir du 18 novembre, laGrange revisite la célèbre alliance du chocolat, de la noix de coco et de la menthe dans une version à infuser. Cette création originale évoque la fraîcheur d’un After Eight tout en offrant une douceur subtile et désaltérante. Une infusion équilibrée, à savourer à tout moment de la journée, en boutique ou sur le site de laGrange dès le 18 novembre.

  • Prix : 12,70€ les 100gr

© Maison laGrange

Le calendrier de l’Avent Infusion & Thé 2025 pour attendre Noël avec saveur

laGrange vous invite à un voyage sensoriel avec 24 recettes d’infusions et de thés en vrac, issues de sa collection et enrichies de créations de Noël en édition limitée. Chaque jour, un QR code à scanner vous révèle l’histoire de la recette du jour, une expérience aussi gourmande que ludique. 

Cette année, laGrange vous invite à plonger dans un univers floral, où chaque détail rend hommage aux ingrédients qui composent nos recettes. Fleurs, feuilles et baies stylisées célèbrent la richesse botanique des thés et infusions.

La palette de trois couleurs allie élégance et modernité : le vert dominant évoque la fraîcheur des plantes, tandis que les touches de rouge orangé rappellent l’esprit chaleureux de Noël.

Ce décor illustre le savoir-faire artisanal et l’engagement pour un sourcing responsable, en mettant en lumière la nature et les producteurs qui la font vivre.

À retrouver dans le calendrier, les deux nouvelles recettes "Tarte tatin" et "Cho Coco Menthe"… 

  • Prix : 46€ 

© Maison laGrange

Idée cadeau : L’ÉcoFiltre & son mug laGrange

Pour un Noël responsable et gourmand, laGrange propose le duo futé ÉcoFiltre & mug laGrange, idéal pour savourer infusions, thés ou cafés, chauds comme glacés.

  • Version chaude : posez l’ÉcoFiltre sur le mug, laissez infuser et dégustez sans vous brûler.
  • Version glacée : placez l’ÉcoFiltre sur un mug rempli de glaçons, laissez couler, et profitez d’une boisson fraîche et savoureuse.

Le coffret contient un ÉcoFiltre de 50 cl (adapté aux infusions, thés et cafés à mouture moyenne) et un mug laGrange de 42 cl.
Une idée cadeau facile, rapide, innovante et zéro déchet, parfaite pour les amateurs de saveurs authentiques.

  • Prix : 35€

© Maison laGrange

Infos +

Depuis 1996, la Maison laGrange s’engage à être un véritable passeur d’arômes entre producteurs et consommateurs. Sélectionnant avec soin infusions, thés et cafés, elle transforme chaque tasse en voyage sensoriel, en expérience unique.

Installée à Marnay, en Franche-Comté, laGrange écrit une histoire empreinte d’authenticité et de caractère, en proposant des boissons accessibles, créatrices de moments de bonheur et de partage. 

