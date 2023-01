Radio Campus Besançon lance son 3e concours de podscat étudiant

Dans un exercice de création sonore, le candidat-étudiant devra se challenger pour produire un support sonore de 3 à 5 minutes maximum sur le thème : Métamorphose ! Le format audio est quant à lui complétement libre.

Un jury de professionnels et des récompenses pour les lauréats

Ce sont les oreilles attentives d’un jury de professionnels du monde de la radio et de l’université qui jugeront les créations des candidats. Les podcasts les plus remarquables bénéficieront d’une diffusion à l’antenne sur les ondes du 102.4FM et d’une mise en ligne sur campusbesancon.fr

Les trois lauréats pourront ainsi profiter d’une enveloppe de 500, 300 et 200 euros. Des récompenses surprises seront également au rendez-vous.

La restitution aura lieu le jeudi 8 juin 2023.

Comment candidater ?

Création d’un fichier sonore de 3 à 5 minutes max.

Thématique : Métamorphose

Rendu technique : le fichier audio doit être restitué au format mp3 (256 kbits, stéréo/44100Hz) et doit être nommé avec un titre, accompagné d’une description.

Une seule création par personne est autorisée.

Les candidatures doivent être envoyées à l’adresse : comcampusbesancon@gmail.com avant le 5 mai minuit avec la copie de la carte étudiante ou une attestation de scolarité, une autorisation parentale pour les mineurs.