Recensement en Bourgogne Franche-Comté : dernière ligne droite…

Plus de trois réponses sur quatre ont été collectées par Internet. La campagne de recensement se poursuit jusqu’au samedi 17 février dans les communes de moins de 10.000 habitants concernées et jusqu’au samedi 24 février dans les communes de 10.000 habitants ou plus (sur un échantillon de logements).

”Nos équipes et celles des communes – dont près de 1.500 agents recenseurs – restent mobilisées”, indique l’Insee Bourgogne Franche-Comté qui remercie tous ”les citoyens ayant déjà répondu… et remercie par avance à ceux qui ont été contactés et ne l’ont pas encore fait ! Le recensement, c’est utile, c’est simple, c’est sûr.”