Recherche d'emploi : un "PLUS" pour vous différencier...

QUOI DE 9 ? • Si l’on résume, le complexe hôtelier « Le Lac », c’est un ensemble de 3 hôtels 3 et 2 étoiles côte à côte et trois restaurants où se ressourcer sur les hauteurs du lac Saint-Point. Dans cet établissement indépendant dédié au bien-être de ses clients, des nouveautés vont semer sur votre chemin de belles rencontres, de nouvelles saveurs et possibilités d’évasion …