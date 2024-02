Rencontres et Racines 2024 : plus d’une trentaine d’artistes au programme !

Le festival de musique Rencontres et Racines a dévoilé tous les artistes de la programmation de l’édition 2024. Pendant trois jours, les 28, 29 et 30 juin 2024 au parc Japy à Audincourt, artistes confirmés et nouveaux talents se succèderont sur les quatre scènes.

L’objectif de Rencontres & Racines est de donné à chaque festivalier l’occasion de découvrir les cultures qui font le monde tout en suivant des concerts aux esthétiques variées, de goûter des mets des quatre coins du monde, de participer à des débats autour de différents thèmes. Ainsi, la programmation est riche et accessible à toutes et tous.

Le village aux couleurs du monde

À chaque édition, le village aux multiples stands attirent les festivaliers pour déguster des spécialités d’ailleurs, mais aussi découvrir et aider des associations humanitaires, culturels et sportives. Chaque année, ce ne sont pas moins de 300.000€ de recette qui sont récoltés chaque année par l’ensemble des associations.

Le programme

Dub Inc

Chinese Man

Tiken Jah Fakoly

Selah Sue

Babylon Circus

Caravan Palace

Tertra Hydro K

Goran Bergovic

Féfé

Kikesa

Skarra Mucci

Ondubground

Solann

La P’tite Fumée

Dekker

A2H

Mystical Faya

Kin’Gongolo Kiniata

Fat Jeff

Nathalie Froelich

Dead Chic

Par.Sek

Simone Ringer

Mula

Sorg & Napoleon Maddox

Kacem Wapalek

Jael

Ekloz

Killuminati

Jawi

Sabor a Mi

Madma

Bernadette

S2E & Wasta

Akira No Face

YMNK

R1

Et aussi…

Un samedi midi inédit avec...

Serge Kakudji, chanteur d’opéra congolais qui fait le tour du monde des salles de concert les plus prestigieuses, et David Demange, guitariste classique franc-comtois. Pour ce récital à Rencontres & Racines, ils proposeront un voyage tout en émotion qui vous entraînera de la musique renaissance de Dowland aux lieder de Schubert, en passant par les célèbres airs baroques de Monteverdi et Haendel, et même quelques compositions personnelles de Serge Kakudji.

Le dimanche pour les kids avec Kiltaclou

Après des centaines d'heures et de kilomètres de déambulation, la fratrie Kiltaclou présente son show électrique monté sur piles. Un show qui a fait ses preuves : c'est coloré, c’est percutant, toujours un brin décalé et joyeusement barré ! Les poumtchaks de Ringo, le groove dansant de Rita et les double-croches guitaristiques du petit frère Ricky, autoproclamé meilleur guitariste du monde, viennent sublimer des propos actuels à double sens : ”À bas les abeilles, c’est moche et ça pique !”

L’écologie, une valeur forte de Rencontrez & Racines

Chaque année, l’équipe du festival met un point d’honneur à réaliser de nouvelles actions et consolider celles déjà mise en place. Un tri rigoureux des déchets est organisé en prenant en compte la gestion des bio-déchets et leur méthanisation.

Plusieurs solutions de transport sont proposées aux festivaliers : plateforme de covoiturage, navettes, plans des différents modes d’accès en mode doux, parking à vélos... Cette année un garage à vélo sera même disponible à l’entrée du festival pour faire une petite révision au besoin !

La Green Team, l’équipe de bénévoles dédiée au développement durable, animera la placette de tri et de compostage. Elle fera aussi de la sensibilisation auprès des festivaliers et distribuera des cendriers de poche à ceux qui en ont besoin.

Si le public a l’opportunité de voyager au bout du monde avec les stands gastronomiques des associations qui participent au festival, les bars sont eux approvisionnés à 100% en produits locaux. De la bière au soda, toutes les boissons sont en filière courte. Le festival a également supprimé les conditionnements uniques, réduisant ainsi les déchets.

L’eau est gratuite dans les différents points d’eau potable présentés sur le site du festival pour éviter les bouteilles en plastique à usage unique.

L’équipe a également engagé une réflexion autour d'un projet de mutualisation des stocks des gobelets réutilisables. ”Nous travaillons avec d'autres acteurs culturels et nos prestataires pour une filière courte et vertueuse afin d'éviter les longs transport et rendre le gobelet de festival vraiment écologique”, nous précise-t-on.

Plusieurs aménagements du site sont réalisés à partir de matériaux recyclés. Et à noter que les t-shirts des équipes du festival sont en coton bio tout comme le merchandising (par ailleurs réalisé par un prestataire local) et le catering est entièrement végétarien le dimanche.

