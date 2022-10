Rendez-vous les 14 et 15 octobre pour la Grand Braderie d’automne !

PUBLI-INFO • Cet automne, la braderie, organisée par l'Union des commerçants de Besançon, prendra ses quartiers au centre-ville de Besançon vendredi 14 et samedi 15 octobre 2022. Elle accueillera plus de 200 commerçants sédentaires et non sédentaires qui proposeront une grande variété de produits.

De plus en plus d’enseignes bisontines y participent, à l’instar des Galeries Lafayette ou de certains magasins des Passages Pasteur pour le plus grand bonheur des clients. Environ 60% des commerçants de la braderie sont des commerçants bisontins.

Le périmètre

L'Union des commerçants de Besançon invitent les Bisontines et les Bisontins à venir parcourir les rues de Besançon afin de dénicher les meilleures affaires et de découvrir ou redécouvrir le centre-ville. Pour ce faire, la Grande Rue, la rue des Granges, la rue Moncey, la rue de la République, la rue Bersot, la rue Pasteur, la rue d’Anvers, la rue Morand ou encore la place du 8 Septembre et la place Pasteur n’attendent que vous.

Le retour des créateurs

Retrouvez comme cet été "Fait main", le marché des créateurs et créatrices quartier Pasteur : pendant ces deux jours, retrouvez des stands de créateurs et artisans place du 8 Septembre ! Découvrez les créations 100% locales et 100% fait main de nos talents régionaux.

Quelques exemples d’exposants et créations :

Little Façade avec Louise et ses illustrations : découvrez des portraits illustrés de jolies façades

Petit Loir avec Sophie : vêtements et accessoires enfants (coffrets naissance, lingettes, bavoirs, essuie-tout, sacs, pochettes …)

Mudra Crea avec Zoé et ses objets de décoration artisanaux en matériaux éco-responsables

Atelier Pelagia avec Lucie et ses bijoux en résine et polymère.

Chris Resin’ avec Christophe et ses objets décoratifs en bois et résine

Upcycl’er Moi avec Emmanuelle : créatrice d'objets textiles upcyclés labellisés Répar'Acteur par la CMA-BFC

Jolies Boucles avec Marie-Laure : boucles d'oreilles en laiton et en papier japonais

Granana avec Anaïs : Créations couture uniques pour les enfants, pour la cuisine, pour la toilette, des sacs …

Recy’Crea avec Sandrine, créatrice en upcycling

Coeur de Beurre by Flo avec Floriane et ses articles textiles pour bébés et tout-petits.

Et bien d’autres !

Venir à la braderie c’est facile !

Samedi 15 octobre, les parkings sont à 1€ de 12h à 19h. Stationnez dans les 10 parkings du centre-ville pour 1€ seulement, de 12h à 19h (Mairie, Beaux-Arts/Cusenier, Pasteur, Chamars et Petits Chamars, Rivotte, Saint-Paul, Arènes, Glacis).

Les bus et le tramway seront également en service. Attention, certains bus peuvent être déviés pendant ces deux jours. Pour savoir où vous arrêter, renseignez-vous sur ginko.com.

France Bleu Besançon, partenaire de la Grande Braderie

Les rues du Centre-Ville sont couvertes par une animation musicale proposée par France Bleu Besançon. Déambulez sur le parcours de la braderie en écoutant une playlist spéciale France Bleu Besançon.

Venez chiner !

Retrouvez vos brocanteurs favoris dans la rue Morand. Objets vintages, décoration, tapis, curiosités, bijoux, friperie et vélos n’attendent que vous. Certains commerçants de la rue exposent également devant leur boutique.

Vigilance

Dans le cadre du plan Vigipirate "Alerte attentats", des contrôles de sacs pourront être effectués de manière aléatoire par nos agents de sécurité. Nous vous recommandons de ne pas déambuler sur le parcours braderie avec des valises, sacs de voyage et sacs encombrants. L'UCB vous remercie de votre compréhension et de votre vigilance.

Des véhicules utilitaires de la concession Espace 3000, groupe Cassard Automobiles, seront sur place afin de renforcer la sécurité.

A bientôt au Centre-Ville de Besançon !