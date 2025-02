Réouverture complète et en sécurité du Groupe scolaire Sainte Famille Sainte Ursule

"En quelques minutes, le début de flammes concentré dans une armoire électrique a été maitrisé laissant place à des fumées opaques et persistantes", explique la directrice du groupe, Marie-Elisabeth Derumigny.

Dès le samedi matin, les élèves et familles, ainsi que le personnel ont été informés via la plate-forme de communication de l’incident technique et de la fermeture du Groupe scolaire le lundi 3 février proposant néanmoins un accueil minimum pour élèves de l’école puis un retour de tous les élèves le mardi 4 février, hors les 2ndes Bac pro en visio.

Marie-Elisabeth Derumigny précise que "la gestion du post-incident a été réfléchie et construite dès le lundi matin entre les membres de la direction en lien avec les instances, avec pour priorité de rassurer les élèves, familles et personnel et d’informer d’un retour en classe sécure et rapide."

Après l’intervention des entreprises d’électricité, et de décontamination pour le bâtiment enfumé, tous les élèves dès le lundi 10 février ont repris le chemin de l’école.

"Certes, nous avons vécu une semaine dans les courants d’air pour évacuer au plus vite les odeurs mais avec le sourire de nous retrouver !", conclut la directrice des établissements dans un communiqué.