Réseau de chaleur urbain : Grand Besançon Métropole signe avec Engie Solutions

Ce contrat, confié à Engie Solutions pour 12 années, a pour but d’alimenter plus de 23.000 équivalents logements en chauffage et eau chaude sanitaire "au travers d’une énergie locale et très largement décarbonée : 90 % d’énergie renouvelable à terme et 37 grammes de CO2 par kWh”, indique Grand Besançon Métropole.

Objectif : décarbonation énergétique du territoire bisontin

Dans le cadre de son schéma directeur du chauffage urbain, inscrit au Plan Climat, Grand Besançon Métropole réalise d’importants travaux d’extension du réseau de chaleur de Besançon Ouest avec pour objectif de viser ”100 % de consommation d’énergies renouvelables en 2050”.

Au total ce seront 74 km de réseau, contre 24 actuellement en service, qui permettront d’alimenter à terme près de 500 bâtiments raccordés. ”Par cette extension conséquente, le réseau atteindra désormais un taux d’énergie renouvelable et de récupération de 90 %, notamment par l’optimisation du patrimoine existant, de la récupération des fumées des chaudières biomasses actuelles, de l’Unité de Valorisation Energétique voisine et de la mise en service d’une nouvelle chaufferie biomasse à l’horizon 2030”, explique Grand Besançon Métropole. ”Le réseau sera en capacité de fournir 233 GWh de chaleur à terme, soit la fourniture d’eau chaude et de chauffage pour l’équivalent de 23 000 logements. Ainsi 35.000 tonnes de CO2 supplémentaires seront évitées tous les ans.”

Le tracé du réseau a été pensé pour être évolutif, intégrant plusieurs réserves de puissance permettant le raccordement de futures infrastructures ou bâtiments.

”La future chaleur produite va désormais garantir un prix stable et compétitif à ses abonnés”

Selon Grand Besançon Métropole, ”la future chaleur produite va désormais garantir un prix stable et compétitif à ses abonnés et ce, dès la première année. La création d’un fonds de stabilité va également permettre d’assurer une tarification stable et protégée.”



Autre point important, la fourniture des besoins en électricité du réseau sera assurée par un Green Power Pourchasse Agreement (contrat par lequel un consommateur d’électricité s’engage à acquérir directement sa fourniture d’électricité auprès d’un actif de production identifié) pendant la durée du contrat. ”Le taux d’énergie renouvelable est ainsi maximisé tout en assurant le prix fixe de cette énergie”, assure GBM.

Les investissements supportant ce projet innovant en matière d’efficacité énergétique et environnementale sont portés par Grand Besançon Métropole à hauteur de 66 millions d’euros et par Engie Solutions à hauteur de 56 millions d’euros. L’ADEME, par le biais du Fonds Chaleur, soutiendra également le projet.

Qualité de l’air et économie locale : les ”meilleures technologies existantes”

Une attention particulière a été portée sur la qualité de l’air du territoire de Besançon avec le recours aux ”meilleures technologies existantes”, affirme GBM. Des dispositifs techniques innovants seront associés à chacune des trois chaudières biomasse de la chaufferie de Planoise pour :

consommer moins d’énergie primaire avec une économie attendue de plus de 155.000 tonnes de bois sur la durée du contrat,

récupérer de l’énergie fatale (plus de 5,1 MW) sur les fumées de ces chaudières biomasses, avec un rendement attendu de 100 % des installations,

une meilleure filtration des fumées des chaudières biomasses avec des niveaux de rejets de polluants bien inférieurs aux normes exigées.



”Ce contrat de concession de service public soutiendra également le développement économique local de la Métropole avec plus de 52 700 heures d’insertion sur sa durée”, conclut Grand Besançon Métropole.