Retour sur le gala de boxe symphonique de Besançon

Une aventure collective unissant le sport et la culture a été orchestrée pendant un peu plus d’un an, associant une maison de quartier, un orchestre, les services municipaux bisontins des sports, de la culture et de la vie associative. Sous la houlette de la MJC Clairs-Soleils et d’un éducateur, Josua Donas, tantôt organisateur et entraîneur, la soirée a été rythmée par les morceaux dirigés par deux chefs d’orchestre, Laurent Comte et Jean-François Verdier. De la reprise incontournable de la bande originale du film Rocky jusqu’à Dr Dre en passant par la musique du film Le Parrain, la musique a captivé le public. A chaque victoire, la marche triomphale d’Aïda de Verdi a retenti.

"Le pari de la force de l’union « sportivo-culturelle » et de son pouvoir de rassembler est gagné"

Dans le public, des proches des boxeurs, des habitants de Clairs-Soleils, des supporters de boxeurs et des fans de l’OVH. "Le pari de la force de l’union « sportivo-culturelle » et de son pouvoir de rassembler est gagné" comme le souligne la présidente de la MJC Leïla Hannouni. Plusieurs combats ont été remportés par des boxeurs issus du club du quartier de Clairs-Soleils dont un féminin, le seul combat de boxeuses de la soirée, remporté par Imen Bouzelifa acclamée par la salle.

Un des musiciens, Thomas Saulet, flutiste, réalise lui aussi un magnifique exploit grâce à un instrument traditionnel irakien dégoté quelques jours avant pour jouer un air thaïlandais qui accompagne les combats de kickboxing. À la fin de la soirée, plusieurs violonistes et violoncellistes estiment avoir été portées par les prouesses sportives. Le directeur de l’OVH, David Olivera, rappelle le sens de l’évènement en insistant sur la venue de spectateurs de quartiers populaires en masse, allant dans le sens de l’objectif d’atteindre des publics toujours plus variés.

Un évènement unique en France

Plusieurs coachs et boxeurs, venus d’autres régions de France estiment que cette expérience est à renouveler, que l’orchestre apporte une dimension en plus que les galas plus classiques. Tout comme le speaker qui souligne l’audace de l’évènement, son caractère insolite et qui aimerait réaliser un même évènement en région parisienne.

"Cette démarche renforce la volonté politique des élus de la Ville de Besançon pour travailler au plus près des habitants dans les différents quartiers de la ville et soutenir des projets très utiles socialement", comme le rappellent Aline Chassagne, adjointe à la culture, et Abdel Ghezali, adjoint au sport.

(Communiqué)