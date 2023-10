Retraites complémentaires : une revalorisation de 4,9 % à partir du 1er novembre

Le conseil d'administration de l'Agirc-Arrco a annoncé une revalorisation des retraites complémentaires de 4,9 % à partir du 1er novembre 2023. Cette hausse correspond au niveau de l'inflation estimée par l'Insee pour 2023.

Cependant, la revalorisation sur la période 2024-2026 sera indexée sur le taux d'inflation, réduite d'un facteur de soutenabilité de 0,40 point selon l'évolution de la situation économique du pays dans les prochaines années. La revalorisation des retraites de base intervient quant à elle une fois par an au 1er janvier, sauf exceptions.

Coefficient de solidarité (malus)

Le report de l'âge de départ à la retraite a amené les partenaires sociaux à supprimer ce coefficient dans certains cas :

Coefficient majorant (bonus)

Ce coefficient est supprimé :

Les conditions d’application du cumul emploi-retraite évoluent avec la réforme des retraites. Avant, les assurés cotisaient en cumul emploi-retraite sans acquérir de nouveaux droits. Désormais, si un retraité reprend une activité professionnelle, les cotisations génèrent de nouveaux droits auprès du régime de base.

L'accord de l’Agirc-Arrco prévoit une mesure similaire pour la retraite complémentaire. À compter du 1er janvier 2024, les assurés en cumul emploi-retraite intégral pourront bénéficier d’une nouvelle retraite Agirc-Arrco (dans la limite du plafond annuel fixé par la Sécurité sociale).

À noter : les régimes de retraite complémentaire obligatoires des salariés du secteur privé sont gérés par les partenaires sociaux. Ils viennent compléter le régime de base de la Sécurité sociale. Le régime Agirc-Arrco existe depuis le 1er janvier 2019 et reprend les règles des régimes Agirc et Arrco. C'est un régime de retraite par répartition et par points, à la fois contributif et solidaire.