Revivez le concert du nouvel an de l’orchestre Victor-Hugo

Du tangos aux milongas en passant par la danse irlandaise et des airs de jazz, et des ballets, l’orchestre Victor-Hugo a choisi des danses variées pour son concert du nouvel an 2024. Pour celles et ceux qui l’ont manqué, il est encore possible de le découvrir…

Lors de son concert, l’Orchestre a proposé des tangos et des milongas d'Astor Piazzolla, avec le bandéoniste William Sabatier, grand spécialiste du compositeur argentin. Parmi les airs choisis, on retrouvera notamment les célèbres Adios nonino ou Oblivion.

Le programme s’est poursuivi avec des danses traditionnelles irlandaises et des airs de jazz inspirés par George Gershwin, Django Reinhardt ou encore Didier Lockwood, composés et joués par Fiona Monbet, violoniste et cheffe d'orchestre, aux côtés de son trio jazz et des musiciens de l'Orchestre.

Enfin, le concert s’est clôturé avec de la musique de ballet, pour rêver en musique de l'Oiseau de feu de Stravinsky et de ses plumes magiques, ou de Daphnis et Chloé de Ravel, deux amoureux séparés par des pirates et réunis par l'intervention du dieu Pan.

Le concert en intégralité