Rose trip Maroc : contre le cancer, 24 femmes de Besançon partent à l'aventure...

Certaines touchées par le cancer, et d’autres ayant perdu des proches de cette maladie, elles mettent cap pour la région de Merzouga où se tiendra cette année le défi sportif. Leur objectif: “rapporter le plus de fonds aux associations partenaires Marocaines et à Semons l’Espoir grâce à nos équipes, de leur offrir plus de moyens et de visibilité” nous expliquent-t-elles dans leur communiqué de presse.

Elles collaborent avec Semons l’Espoir, présente depuis 30 ans en Franche-Comté, pour son engagement à améliorer les conditions de vie des enfants et adultes hospitalisés, ainsi que de leurs familles. Gracieusement accompagnés par l’association Balise 25, les 24 participantes seront formés à l’orientation notamment lors d’un entraînement grandeur nature dans le Grand Désert de Besançon qui vise à les préparer aux conditions réelles du trek.

Organisées en 8 équipes de trois femmes, elles partiront à l’assaut des grands espaces marocains, avec pour seuls instruments de navigation autorisés par le règlement du trek : une boussole à apprivoiser, une carte à décrypter, un compteur de distances GPS à renseigner, et un roadbook à créer.

Voici le lien Hello Asso pour les personnes qui souhaitent faire un don : www.helloasso.com/associations

Infos+

Les équipes et personnes les participantes

Les Solarys : Jennifer SEPPINGS - Claudie FAVRE - Marie-Eve HENRIOT

Les Dunes d’Espoir : Alice ROBERT - Fanny BILLAMBOZ - Carine PETITJEAN

Les Fées Mères : Karine CONTOZ - Céline QUINQUENEL - Carole SCHNEIDER

Les Cigales Bisontines : Isabelle BOUTON - Laurence CAU - Sylvie PENTECÔTE

Ros’ilience : Pauline DORNIER - Najma MONNIER - Anne ROY

Les Semeuses d’Espoir : Carole MENANTEAU - Roselyne CRETET - Najat MOUJTAHID

Les Jupi’Terre : Pauline DAHMANI - Gaëlle MARION - Maud FRANCOIS

Les Doubs Trip Maroc : Sylvana PARENTE - Capucine LEMAIGNEN - Françoise GUINCHARD

