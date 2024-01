Sa maladie l’amène à se reconvertir au métier de naturopathe à Besançon

D’origine bisontine, Cécile Avocat a 28 ans et a tiré expérience de sa propre maladie pour se former à la naturopathie. Aujourd’hui convaincue des bienfaits de cette approche holistique de la santé qui recourt à des méthodes naturelles pour favoriser le bien-être général, la naturopathe a depuis ouvert son propre cabinet en 2023 au 48 chemin du champ Melin à Besançon.

La naturopathie n’était pourtant pas la première orientation professionnelle de Cécile. Après un master en langues étrangères appliquées qui lui a permis de voyager en Italie et de travailler dans la communication, la Bisontine s’oriente rapidement vers une reconversion professionnelle.

Convaincue que sa vocation était avant tout d’aider et d’éduquer les autres, cette passionnée et curieuse du fonctionnement du corps humain cherche un domaine dans lequel elle pourrait exercer et satisfaire ses aspirations. C’est finalement la découverte de son endométriose (maladie gynécologique) qui va la pousser à s’intéresser à la naturopathie. "À mon diagnostic je ne savais pas quoi faire et la réponse de la médecine conventionnelle était limitée" nous explique-t-elle. La jeune femme se renseigne donc en effectuant quelques recherches et études scientifiques sur la naturopathie. Elle y découvre "un monde fascinant autour de l’alimentation, la micronutrition, la phytothérapie, l’hygiène de vie et la gestion du stress dans la prise en charge de la maladie".

Souhaitant approfondir ses connaissances, Cécile fait alors une formation pour devenir naturopathe et praticienne en réflexologie. Au bout de deux ans, elle sort diplômée de l’école ADNR où 80% des diplômés sont, comme elle, en reconversion professionnelle. Aujourd’hui la praticienne travaille en collaboration avec des kinésithérapeutes, ostéopathes, gynécologues et médecins "afin d’apporter aux consultants une approche holistique et intégrative de la santé". Elle conseille et accompagne ainsi les personnes qui viennent la voir en utilisant la naturopathie comme "une discipline complémentaire à la médecine conventionnelle".

La naturopathie c’est quoi ?

Pour Cécile, il s’agit, d’une "approche holistique de la santé qui vise à favoriser le bien-être global et la vitalité de l'individu en utilisant des méthodes naturelles. Elle cherche à identifier et à traiter les causes sous-jacentes des déséquilibres plutôt que de simplement s’attarder sur les symptômes".

Pour cela, la praticienne utilise plusieurs outils dont les principaux sont la nutrition, la micronutrition (vitamines, minéraux, oligo éléments), la phytothérapie (soin par les plantes), l’aromathérapie (huiles essentielles et hydrolats aromatiques), l’hygiène de vie globale et les techniques de gestion du stress.

En complément, Cécile a recourt à la réflexologie, une méthode manuelle de bien-être issue de la médecine traditionnelle chinoise. "Le massage sur les pieds et les mains permet de réguler les émotions et maux du corps en utilisant les ressources de l’organisme. Cette approche énergétique et émotionnelle est complémentaire à l’approche physiopathologique de la naturopathie" nous confie Cécile.

Comment se déroule une séance ?

Une première séance de naturopathie dure 2h durant laquelle Cécile effectue un bilan complet des besoins de l’individu, se renseigne sur ses antécédents médicaux, ses habitudes de vie ainsi que son alimentation "afin de mieux cerner sa problématique et de lui proposer par la suite un protocole individualisé et adapté".

Les séances de suivi (1h30) permettent "d’ajuster le protocole en fonction de l’évolution des symptômes et des besoins". Il est également possible d’y intégrer une séance de "réflexologie ou de sophro-relaxologie" ajoute la naturopathe. Dans ce cas, la séance de réflexologie durera une heure et commence par "un bilan émotionnel et énergétique avant d’appliquer le protocole adéquat grâce au massage" .

Pourquoi aller voir un naturopathe ?

La naturopathie a principalement "une orientation préventive" rappelle Cécile Avocat et les consultations visent ainsi "à donner des conseils éducatifs favorisant le maintien d'une santé optimale à long terme".

D’après la praticienne, la plupart des personnes qui consultent un naturopathe ont déjà "un problème de santé qui les handicapent au quotidien". Cela peut ainsi concerner une multitudes de problèmes différents :

problèmes liés à l’énergie et au stress (du stress chronique, de la fatigue, un burn-out, des insomnies et troubles du sommeil, des problèmes de concentration),

troubles digestifs (dysbiose, ballonnements, intestin irritable, reflux, troubles du transit, douleurs abdominales etc),

troubles immunitaires (allergie, intolérances, troubles respiratoires et ORL, maladies inflammatoires et auto-immunes)

troubles hormonaux (libido, endométriose, SOPK, syndrome prémenstruel, acné, fertilité, ménopause, accompagnement de grossesse)

Enfin, Cécile ajoute que l’on peut avoir recourt à la naturopathie pour de l’accompagnement à la performance sportive et de l’accompagnement à la prise ou perte de poids.

Cécile Avocat naturopathe