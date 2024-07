Saint-Vit : le chef Thibault Etienne du restaurant Le Prélude à Saint-Vit, intronisé Maître cuisinier de France

Le Chef Thibault Etienne a été parrainé par deux éminents membres de la communauté culinaire, Christian Pilloud, du restaurant Mon Plaisir à Chamesol (25 Doubs) et Fabrice Piguet, chef formateur au CFA de Bethoncourt (25 Doubs). Ces parrainages sont essentiels pour soumettre une candidature à l'association des Maîtres Cuisiniers de France. Après la soumission, la commission d'admission mène une enquête rigoureuse pour approuver la candidature.

Symbole d'excellence et de dévouement aux valeurs de la gastronomie française, l’intronisation de Thibaut Etienne au rang de MCF a été pour le chef et Elodie Ouhelli, tout deux propriétaire de l’établissement, un moment d’émotion intense. "Nous sommes très émus de rejoindre les Maîtres Cuisiniers de France. Nous sommes guidés par les mêmes valeurs de passion, de transmission des savoirs et de respect des produits du terroir. Cette reconnaissance est un immense honneur pour Elodie et moi, et nous sommes déterminés à continuer de promouvoir l'excellence culinaire française" a commenté le chef.

Plus jeune chef de la promotion

Plus jeune chef de la promotion 2024, Thibaud Etienne (32 ans) a été intronisé sous la présidence du chef Christian Têtedoie. Cette distinction met en lumière sa passion et son engagement à promouvoir l'art culinaire français.

Pour rappel, être Maître cuisinier de France, c'est adhérer à des valeurs et une éthique de travail irréprochables :