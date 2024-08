Scolarisation des mineurs isolés : deux actions de Sol Mi Ré à Besançon

PUBLI-INFO • Les lycées publics de Bourgogne-Franche-Comté occupent 1.400 bâtiments pour une surface avoisinant les 2,3 millions de m². Ils sont le lieu et l'outil de travail de plus de 3.000 agents régionaux. Pour son patrimoine, la Région s’est fixé trois enjeux prioritaires : accueillir les élèves en toute sécurité, veiller à la sobriété énergétique, adapter les locaux aux besoins de la pédagogie. Sans oublier le bien-être des lycéens qui y étudient, y mangent et y dorment…