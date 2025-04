Selon Airbnb, le trail des forts stimule le tourisme à Besançon

Nouvelle preuve de l'engouement des Français pour les courses à pied, les participants des courses programmées un peu partout dans l’Hexagone, n’hésitent plus à parcourir des kilomètres, autrement qu’en courant cette fois, pour s’aligner sur une ligne de départ.

Preuve en est à Besançon, où plus de 7.000 coureurs sont attendus en 2025 pour prendre part à la plus grande course nature de l’Est de la France, le Trail des forts. Avec ces cinq parcours atypiques de 62, 42, 22, 16, 11, et 5 km contre-la-montre, évoluant entre nature et patrimoine la course permet également aux coureurs de chaque course de découvrir les fortifications inscrites au patrimoine mondial de l’Unesco grâce à un passage au coeur de la Citadelle.

Des recherches d'hébergement doublées par rapport à 2024

Venus de toute la France et plus encore, ces sportifs, souvent accompagnés de leur famille et supporters, profitent parfois de leur passage à Besançon pour découvrir les territoires alentours et de profiter d’un break de quelques jours. C’est ainsi que selon Airbnb, les demandes de réservations à cette période de l’année sont en hausse. Mais cette année, elles sont même particulièrement fortes puisque le site indique avoir enregistré une progression de plus de 50% des recherches d'hébergement par rapport à l’année dernière*.

Reste à savoir si ces intentions de recherche se traduisent effectivement par une hausse des réservations d'hébergement ou non. Le rapport d'Airbnb ne le mentionne pas.

*Données internes d’Airbnb, correspondant à la croissance de recherches effectuées par les voyageurs - recherches effectuées sur l’année 2023 pour les dates des courses citées en 2024, par rapport aux recherches effectuées sur l’année 2024 pour les courses en 2025 (le trail des Forts de Besançon : le 10-11 mai 2025 par rapport au 11-12 mai 2024).