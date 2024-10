Semaines d’information en santé mentale dans le Doubs : 18 rendez-vous pour "déconstruire les idées reçues"

Qu’est-ce que la santé mentale ? De quoi parle-t-on quand on parle de santé mentale ? De dépression, d’anxiété, de troubles bipolaires, de schizophrénie, de bien-être psychique ? Est-ce que cela concerne tout le monde ? Est-ce que l‘on peut guérir d’une maladie psychique ? C’est quoi une maladie psychique ? Comment prendre soin de sa santé mentale ? Quelles sont les ressources à ma disposition?

Les semaines d’information en santé mentale sont l’occasion de répondre à toutes ces questions. D’aborder toutes les dimensions de la santé mentale et de mieux comprendre ses enjeux à travers le témoignage des experts d’usages, des structures et associations locales. Il s’agit également d’améliorer les connaissances et peut-être changer de regard, parce que nous avons tous une santé mentale et que nous sommes tous concernés.

Les SISM sont le moment pour les associations et structures œuvrant dans ce domaine de se faire connaitre, de parler de santé mentale avec le grand public, de sensibiliser à la prise en charge des publics en souffrance psychique, de déconstruire les idées reçues autour de cette thématique afin de favoriser le recours au soutien, voire au soin.

Les cinq objectifs des SISM :

Sensibiliser le public aux questions de Santé mentale. Informer, à partir du thème annuel, sur les différentes approches de la Santé mentale. Rassembler par cet effort de communication, acteurs et spectateurs des manifestations, professionnels et usagers de la santé mentale. Aider au développement des réseaux de solidarité, de réflexion et de soin en santé mentale. Faire connaître les lieux, les moyens et les personnes pouvant apporter un soutien ou une information de proximité.

Le collectif SISM 25

Dans le Doubs, c’est le collectif SISM 25 qui se charge de la programmation de cette quinzaine depuis 14 ans, soutenu par le Département et l’Agence régionale de santé (ARS). Il est composé des structures et associations impliquées localement autour de ces questions dans le Doubs. Le collectif a confié le pilotage et la coordination des SISM au Conseil local de santé mentale du Grand Besançon. Le collectif est composé d’une douzaine de partenaires œuvrant sur l'ensemble du territoire :

L’UNAFAM, association des familles de personnes en souffrance psychique

Les 5 GEM bisontins et du Doubs (Ô Jardin de Floréal, Les amis de ma rue là, La fontaine, La grange de Léo, Com’tois, un jour à cueillir)

L’Association d’Hygiène Sociale de Franche Comté

Le Centre hospitalier spécialisé de Novillars

Le Centre Hospitalier Régional Universitaire de Besançon

La ville et le CCAS de Besançon

La MGEN partenaire historiquement très investi dans les SISM

Les Invités au Festin

La maison de l’ado

L’association l’escale de Pontarlier

Les Contrats locaux de santé du territoire (Haut Doubs, Doubs centrale,

Loue-Lison, du Grand Besançon, PETR)

Le Conseil Local de Santé mentale du Grand Besançon

La Plateforme Territoriale Psychiatrie et Santé Mentale du Doubs

Ce collectif est constitué de professionnels, de bénévoles, mais également de personnes concernées par un parcours en santé mentale, souhaitant par le témoignage sur leur vécu, aider le grand public à mieux comprendre, à mieux identifier et peut être solliciter plus facilement un soutien.

La construction d’actions artistiques (théâtre, film, exposition), les témoignages et les moments d’échange impromptus et conviviaux sur les marchés ou dans la rue ont pour objectif d’ouvrir le dialogue et de créer des rencontres.

"La souffrance psychologique, les maladies psychiques font encore peur et sont très tabous. Les gens n’osent pas l’évoquer ou solliciter de l’aide. Les actions mises en œuvre visent particulièrement à déconstruire les idées reçues, à aller à la rencontre du grand public pour diffuser l’information concernant les dispositifs de soutien", conclut la SISM 25.