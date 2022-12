Sénat : un amendement dans le cadre du PLF 2023 pour Jacques Grosperrin

"Le versement aux établissements du premier degré des crédits accompagnant les politiques publiques de l’État n’était jusqu’à présent pas autorisé. Innovation pédagogique, territoires éducatifs ruraux, territoires numériques, … : tous crédits pédagogiques inaccessibles à ces établissements.

Alerté par les acteurs et sensible à cette difficulté majeure, je suis intervenu auprès de Monsieur le ministre de l’Éducation nationale et de la jeunesse, et j’ai obtenu satisfaction par un amendement au Sénat dans le cadre du PLF 2023.

J’ai ainsi permis, par expérimentation jusqu’à 2026, le vote du versement direct de ces crédits pédagogiques au premier degré afin de simplifier les circuits financiers et administratifs. Je souhaite que les directeurs d’écoles se saisissent de ces nouvelles opportunités et du canal de versement désormais ouvert pour participer activement aux politiques publiques offertes.

Écoles publiques et écoles privées : toutes pourront recevoir les crédits correspondant à leurs projets.

Je me réjouis de cette avancée importante pour laquelle je me suis battu. Elle permettra l’accroissement concret des moyens affectés à ces établissements et donc à l’éducation de nos enfants.

Jacques Grosperrin, sénateur du Doubs"