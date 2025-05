Séverine Véziès menacée de viols : des élu(e)s locaux s’expriment, indignés

”Ce soir nous étions en réunion publique en ligne. Voici les messages que m’ont envoyés une bande de nazillons. C’est le résultat d’une parole libérée par celleux qui par leur discours ont légitimé l’extrême droite. Vous ne me ferez jamais, ni trembler, ni baisser la tête.” a publié Séverine Véziès sur sa page Facebook mercredi soir en ajoutant des captures d’écran des messages, tous les deux, la menaçant de viol.

Les réactions d’élu(e)s :

Déclaration solennelle des élues du Groupe "S'Unir pour Besançon” suite aux menaces de viol dont a été victime Madame Séverine Véziès lors d’une visioconférence

”Nous tenons, élues du groupe "S'Unir pour Besançon", à exprimer notre profonde indignation, suite aux menaces de viol et d’éventration, dont a été victime Madame Séverine Véziès lors d’une visioconférence politique.

Nos opinions peuvent diverger, nos engagements peuvent être opposés, mais rien au monde ne peut justifier l’ignominie de tels propos. Ces violences verbales, qui vont nettement plus loin que des injures, dirigées notamment contre une femme engagée en politique, sont une attaque contre toutes les femmes qui s’impliquent dans la vie publique. Elles sont aussi une menace directe contre notre démocratie.

Nous tenons à assurer à Madame Séverine Véziès de notre soutien. Il est de notre responsabilité collective, en tant qu’élu(e)s et citoyen(ne)s, de condamner avec la plus grande fermeté ces actes inqualifiables. Nous souhaitons aussi que tout soit mis en œuvre pour que leurs auteurs soient démasquésNous appelons solennellement à une condamnation unanime et sans réserve de ces actes, au-delà des clivages partisans."

Karima Rochdi, présidente du groupe – élue Horizons

Agnès Martin – élue Renaissance.

Communiqué de presse d’Anne Vignot, Dominique Voynet et des Ecologistes de Grand Besançon

”Nous tenons à exprimer tout notre soutien et notre solidarité à Séverine Véziès. Les insultes à caractère sexuel et les menaces de viol dont elle est victime en ligne sont inacceptables.

Nous condamnons fermement ces actes, qui sont non seulement intolérables mais aussi punissables par la loi. Nous, Les Ecologistes, ne tolèrerons jamais les appels à la haine, ni ne céderons jamais à l’intimidation.”

Anne Vignot, Maire de Besançon et Présidente de Grand Besançon Métropole

Dominique Voynet, députée de la 2e circonscription du Doubs

Agression et menace de viols de Séverine Véziès lors d’une visioconférence : une attaque ignoble et inacceptable

”Le Comité Horizons de Besançon dénonce avec la plus grande fermeté les attaques par messages dont a été victime Madame Séverine Véziès co-cheffe de file des Insoumis à Besançon. Ces propos ultra-violents, odieux et misogynes constituent une attaque inadmissible à l'égard de sa personne, de sa fonction et plus largement de l'engagement des femmes en politique.

Ces violences verbales intolérables qui visent à intimider et à faire taire n'ont pas leur place dans une démocratie respectueuse de la pluralité des voix et du débat républicain.

« Je ne suis pas d’accord avec ce que vous dîtes, mais je me battrai pour que vous puissiez le dire » écrivait Evelyn Beatrice Hall.

De la même manière et bien que ne partageant pas les mêmes opinions politiques que Madame Véziès nous lui exprimons tout notre soutien et appelons à une prise de conscience collective face à la banalisation des violences et plus spécialement celles faites aux femmes.

Une plainte va être déposée et nous espérons que l'auteur de cette abjecte agression sera identifiée et sanctionnée comme il se doit.

Nous rappelons que les réseaux sociaux et les messageries numériques qui permettent l’anonymat des utilisateurs ne peuvent devenir des zones de non-droit et que la liberté d'expression ne peut être invoquée pour légitimer la haine.”