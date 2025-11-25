Shopping de Noël : Carte d’abonnement des musées d’Arts & du Temps à Besançon

Cet article est une publicité financée par les musées d'Arts et du Temps.
La carte d’abonnement des musées d’Arts et du Temps de Besançon vous donne accès pendant un an à trois musées : le musée des beaux-arts et d’archéologie, le musée du Temps et la Maison natale Victor Hugo. Pour visiter librement les collections permanentes, les expositions temporaires et les derniers accrochages. Pour profiter des visites guidées et conférences, etc.
Offrez à l’un de vos proches une carte Passe-temps adulte (25€) ou un abonnement adulte duo (40€) ou faites-vous tout simplement plaisir !
Rendez-vous à l’accueil des musées…
Infos pratiques
-
Musée des beaux-arts et d’archéologie : www.mbaa.besancon.fr/infos-pratiques
-
Musée du Temps : www.mdt.besancon.fr/infos-pratiques
-
Maison natale Victor Hugo : maisonvictorhugo.besancon.fr/informations-pratiques