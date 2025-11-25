Shopping de Noël : Carte d’abonnement des musées d’Arts & du Temps à Besançon

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

1 jour 1 cadeau • Jusqu’au 21 décembre 2025, suivez notre rubrique "Le Shopping de Noël" sur maCommune.info avec une idée cadeau par jour pour vous aider à préparer Noël et gâter vos proches. Aujourd’hui, coup de projecteur sur carte d'abonnement des musées d'Arts et du Temps à Besançon

Cet article est une publicité financée par les musées d'Arts et du Temps.

La carte d’abonnement des musées d’Arts et du Temps de Besançon vous donne accès pendant un an à trois musées : le musée des beaux-arts et d’archéologie, le musée du Temps et la Maison natale Victor Hugo. Pour visiter librement les collections permanentes, les expositions temporaires et les derniers accrochages. Pour profiter des visites guidées et conférences, etc.

Offrez à l’un de vos proches une carte Passe-temps adulte (25€) ou un abonnement adulte duo (40€) ou faites-vous tout simplement plaisir !

Rendez-vous à l’accueil des musées…

Infos pratiques