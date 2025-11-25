Mardi 25 Novembre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Immobilier Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs
Besançon
Culture

Shopping de Noël : Carte d’abonnement des musées d’Arts & du Temps à Besançon

Publié le 25/11/2025 - 08:00
Mis à jour le 17/11/2025 - 15:41

1 jour 1 cadeau • Jusqu’au 21 décembre 2025, suivez notre rubrique "Le Shopping de Noël" sur maCommune.info avec une idée cadeau par jour pour vous aider à préparer Noël et gâter vos proches. Aujourd’hui, coup de projecteur sur carte d'abonnement des musées d'Arts et du Temps à Besançon

Maison Natale de Victor Hugo © Jean-Charles Sexe
Musée des Beaux-Arts et d'Archéologie © Louis Jacquot
Musée du Temps © Louis Jacquot
Screenshot ©
1/4 - Maison Natale de Victor Hugo © Jean-Charles Sexe
2/4 - Musée des Beaux-Arts et d'Archéologie © Louis Jacquot
3/4 - Musée du Temps © Louis Jacquot
4/4 - Screenshot ©

Cet article est une publicité financée par les musées d'Arts et du Temps.

La carte d’abonnement des musées d’Arts et du Temps de Besançon vous donne accès pendant un an à trois musées : le musée des beaux-arts et d’archéologie, le musée du Temps et la Maison natale Victor Hugo. Pour visiter librement les collections permanentes, les expositions temporaires et les derniers accrochages. Pour profiter des visites guidées et conférences, etc.

Offrez à l’un de vos proches une carte Passe-temps adulte (25€) ou un abonnement adulte duo (40€) ou faites-vous tout simplement plaisir !

Rendez-vous à l’accueil des musées…

Screenshot ©

Infos pratiques

©

cadeau idée cadeau noël maison natale de victor hugo musée des beaux-arts musée du temps noël noël 2025 shopping de noël

Publié le 25 novembre à 08h00 par Macommune.info
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Culture

Besançon
Culture

Shopping de Noël : Carte d’abonnement des musées d’Arts & du Temps à Besançon

1 jour 1 cadeau • Jusqu’au 21 décembre 2025, suivez notre rubrique "Le Shopping de Noël" sur maCommune.info avec une idée cadeau par jour pour vous aider à préparer Noël et gâter vos proches. Aujourd’hui, coup de projecteur sur carte d'abonnement des musées d'Arts et du Temps à Besançon

cadeau idée cadeau noël maison natale de victor hugo musée des beaux-arts musée du temps noël noël 2025 shopping de noël
Publié le 25 novembre à 08h00 par Macommune.info
Franche-Comté
Culture Economie Politique

No Logo Festival annulé en 2026 : “un projet culturel sacrifié sur l’autel de la politique”

Le festival No Logo ne se tiendra finalement pas à Ornans en 2026. L’équipe organisatrice a annoncé dans un communiqué du 18 novembre 2025 la nouvelle dans un communiqué évoquant "une décision subie, incompréhensible et lourde de conséquences" qui met fin à "des mois d’un travail rigoureux, de discussions et de concertation".

agriculture annulation festival no logo musique reggae
Publié le 19 novembre à 09h25 par Alexane
Arc-et-Senans
Culture

Concerts Gims et Sting à la Saline Royale d’Arc-et-Senans, un choix de date qui dérange…

Après l’annonce des deux concerts de l’événement Saline Royale live à Arc-et-Senans, lors de la dernière assemblée départementale du Doubs le 17 novembre dernier, le groupe Doubs Social Écologique et Solidaire (DSES) a tenu à réagir en pointant du doigt "une montée en puissance qui pose question de la concurrence avec les salles du territoire", l’événement ayant lieu le même week-end que l’ultime édition du festival de la Paille à Métabief. 

concerts festival de la paille saline royale d'arc et senans
Publié le 18 novembre à 12h04 par Elodie Retrouvey
JURA (39)
Culture

“Objectif Japon !” premier ouvrage d’une Franc-Comtoise qui enseigne le japonais

Déjà très présente sur les réseaux sociaux, Sophie Thomas est une passionnée du Japon, de sa langue et de sa culture. La trentenaire qui réside dans le Jura à Salins-les-bains a trouvé en 2013 sa vocation dans l’enseignement et est devenue professeur particulière de japonais. Elle sort aujourd’hui un livre "Objectif Japon !" à destination de tous ceux qui souhaitent maîtriser le japonais pour leur prochain voyage.

autrice japon livre
Publié le 16 novembre à 18h00 par Elodie Retrouvey
Bourgogne-Franche-Comté
Culture Education

Petits champions de la lecture : déjà 258 classes inscrites en Bourgogne-Franche-Comté

Alors que les inscriptions se clôtureront le 2 décembre 2025, le grand jeu de lecture à voix haute, Les petits champions de la lecture, comptabilise déjà plus de 7 120 classes de CM1 et CM2 inscrites en France. C’est près de 20% de plus que l‘année dernière à la même date selon l’organisation. Actuellement, 258 classes de Bourgogne-Franche-Comté sont inscrites au concours.  

1
classe concours lecture primaire
Publié le 16 novembre à 17h28 par Elodie Retrouvey
Franche-Comté
Culture

De la limonade Rième à une fabrication de cancoillotte au Mexique, un Franc-Comtois répertorie les influences franc-comtoises dans le monde

Après son premier ouvrage consacré au "Top 50 des gags et des gaffes de nos ancêtres comtois", Anthony Soares, doctorat en histoire à l’université Maris et Louis Pasteur vient de sortir un second ouvrage aux éditions Cêtre consacré au rayonnement de la Franche-Comté dans le monde. Grâce à ses nombreux voyages, l’auteur, au fil des 130 pages de son livre, propose de découvrir une partie de ce qu'il est aujourd'hui possible de trouver de franc-comtois à l’étranger.

auteur franche comté livre monde
Publié le 15 novembre à 18h20 par Elodie Retrouvey

Et si votre plus beau cadeau, c’était un moment bien-être à Salins-les-Bains ?

Saucisse de Montbéliard : qui a remporté la médaille d’or ?
Offre d'emploi

Black Friday ? Non, Black week et plus, avec Intermarché Chateaufarine

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Devenez accueillant familial dans le Doubs : un engagement qui a du sens !
Offre d'emploi
publi info 4

L’avenir se dessine en Bourgogne-Franche-Comté !

Offre d'emploi : l'Armée de Terre recrute un officier expert cybersécurité
Infos Pratiques

Une boutique éphémère d’artistes ouvre à Besançon
Jeu-concours

Jeu-concours spectacle de Samuel Bambi au festival Drôlement Bien : découvrez les résultats

Shopping de Noël : Carte d’abonnement des musées d’Arts & du Temps à Besançon

Sondage

 4.62
légère pluie
le 25/11 à 09h00
Vent
4.47 m/s
Pression
1003 hPa
Humidité
94 %
 