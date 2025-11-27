Jeudi 27 Novembre 2025
Alerte Témoin
Besançon
Culture

Shopping de Noël : Les cartes cadeaux de la Citadelle de Besançon

Publié le 27/11/2025 - 08:00
Mis à jour le 17/11/2025 - 16:03

1 jour 1 cadeau • Jusqu’au 21 décembre 2025, suivez notre rubrique "Le Shopping de Noël" sur maCommune.info avec une idée cadeau par jour pour vous aider à préparer Noël et gâter vos proches. Aujourd’hui, coup de projecteur sur les cartes cadeaux de la Citadelle de Besançon.

Screenshot © Jean-Charles Sexe
© David Lefranc
©
1/3 - Screenshot © Jean-Charles Sexe
2/3 - © David Lefranc
3/3 - ©

Cet article est une publicité financée par La Citadelle.

Pour les fêtes de fin d’année, la Citadelle vous propose trois expériences uniques à offrir ou à s’offrir :

  • L’abonnement annuel, en solo ou en famille, pour profiter librement du monument et de ses musées tout au long de l’année en illimité à partir de 22 €
  • La carte cadeau pour l’escape game "Citadelle assiégée", une aventure captivante qui vous plonge au cœur de l’histoire de la Citadelle à partir de 17 € par joueur

©

  • L’expérience "demi-journée soigneur", une occasion rare de découvrir les coulisses du Parc Zoologique et de vivre un moment privilégié avec les animaux et les soigneurs à partir de 37 € par personne

Screenshot © Jean-Charles Sexe

Infos pratiques

©

cadeau Citadelle de Besançon idée cadeau noël lampe noël noël 2025 shopping de noël

Publié le 27 novembre à 08h00 par Macommune.info
Soyez le premier à commenter...

Shopping de Noël : une carte d’abonnement des musées d’Arts & du Temps à Besançon
Shopping de Noël : Les cartes cadeaux de la Citadelle de Besançon

