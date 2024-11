Six enfants malades enfilent leur toque pour pâtisser à la Maison Baud

Élections US • Bisontine depuis 2010, Rachel Boyette est née au États-Unis et plus précisément à Raleigh, en Caroline du Nord. À moins de 24 heures des résultats des élections présidentielles aux États Unis dans la nuit de mardi 5 à mercredi 6 novembre 2024, nous l’avons rencontrée pour connaître son point de vue sur cette campagne particulièrement violente entre Donald Trump et Kamala Harris et son pronostic.