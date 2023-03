Sondage - Le Carnaval de Besançon, est-il un rendez-vous incontournable pour vous ?

À l'occasion des 15 ans de l'inscription des fortifications de Vauban sur la Liste du patrimoine mondial de l'Unesco, les visiteurs sont attendus à la Citadelle de Besançon pour profiter d'une programmation riche et variée qui ravira petits et grands. Visites guidées captivantes, ateliers ludiques pour les enfants, exposition temporaire passionnante et événements inédits sont prévus pour offrir à chaque visiteur une expérience unique à la Citadelle de Besançon.