Dans l’exercice quotidien de leurs missions, les associations, clubs sportifs et structures en lien avec la jeunesse sont confrontés à des questions relatives au respect du principe de laïcité ou des valeurs de la République. C’est pourquoi une soirée d’information et de sensibilisation sur la laïcité et la citoyenneté est organisée à destination des acteurs du sport, de la jeunesse et de l'éducation populaire le 7 mars 2023 à Besançon.