Sport : gros rendez-vous pour le FCSM et le GBDH

Le FC Sochaux en Nationale et le GBDH en Proligue accueillent ce vendredi 20 octobre de gros morceaux à la maison et auront pour mission de ravir leurs publics de part et d'autre. Le BesAC de son côté ira tenter de redresser la barre à Orchies après son faux-pas commit le week-end dernier. Enfin le Racing Besançon se déplacera samedi à Colmar pour tenter de rebondir après sa récente élimination en coupe de France.

Football

FC Sochaux - Villefranche Beaujolais, vendredi à 19h30

Le FCSM défie le troisième du classement ce vendredi à Bonal. Face à une équipe qui selon le coach sochalien "vient avec de la confiance et un appétit féroce" les Jaune et Bleu auront pour mission d’"imposer notre jeu et avoir une vigilance et une concentration de tous les instants pour en même temps bien jouer et ne pas donner à l’adversaire de possibilité de scorer".

Oswald Tanchot a décrit cette rencontre comme "un moment important de la saison" et une occasion de "lancer réellement notre saison à domicile". Il est vrai qu’avec seulement une victoire à Bonal cette saison (sur trois possibles), les stats des sochaliens à domiciles font un peu grise mine. Pour Oswald Tanchot, désormais "j’attends de mon équipe qu’elle soit aussi capable d’être fructueuse en points quand elle n’est pas flamboyante dans le jeu".

Ce soir les Sochaliens évolueront avec un maillot spécial aux couleurs d’octobre rose.

Rencontre à suivre en direct sur maCommune.info

Colmar - Racing Besançon, samedi à 18h

Après son élimination en coupe de France, le Racing Besançon, actuellement 10e au classement de National 2, se déplace ce samedi chez le 12e, Colmar. Tantôt bourreau du leader en championnat, tantôt renversé par la R1 de Morteau-Montlebon en coupe de France, le Racing est encore actuellement capable du meilleur… comme du pire. Or le club, qui a réaffirmé son objectif de top 5 cette saison lors de sa soirée des partenaires, va devoir gagner en constance s’il veut remplir son objectif. Cela passe donc par une bonne prestation ce samedi à Colmar face à un adversaire à la portée des Racingmen.

Handball

GBDH - Tremblay, vendredi 20h30

Les Bisontins reçoivent ce vendredi Tremblay pour le compte de la 6e journée de proligue. Leader invaincu de proligue, Tremblay pourrait bien poser quelques difficultés au GBDH qui n’a pour autant pas prévu de se laisser intimider à en croire le coach bisontin. "C’est toujours intéressant de voir comment on peut performer face à ce type d’adversaire" a expliqué le coach Viennet. Les Bisontins, qui viennent d’enchaîner deux bons résultats d’affilée, ont hâte de voir s’ils pourront réitérer ce genre de performance à domicile.

Basket

Orchies - BesAC, vendredi à 20h

Après une défaite difficile subie face au Pôle France (80-66), le BesAC va devoir rapidement se remettre de cette grosse déception et repartir de l’avant pour enfin enclencher la machine. En cinq matchs, le BesAC ne compte qu'une seule victoire, il est donc temps pour les joueurs de Joseph Kalambani de trouver une meilleure dynamique. Face à Orchies, invaincue à domicile, la tâche s'annonce rude et le coach bisontin a donné pour consignes à ses joueurs de "mieux gérer les rythmes, limiter les pertes de balles et sécuriser les rebonds". Espérons qu'il aura été entendu dès ce soir à Orchies.