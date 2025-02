Sports : le BesAC sous pression contre Metz, le FCSM veut mettre fin à la frustration

Bis repetita pour le BesAC qui, face à Metz, sera confronté aux mêmes enjeux que lors du match à Charleville, à la différence près que les Bisontins bénéficieront cette fois de l’appui de leur public pour les soutenir dans leur tâche. Du côté du FC Sochaux-Montbéliard, le match face au Mans ne sera pas non plus dénoué d’intérêt puisque l’occasion sera donnée aux Sochaliens de montrer enfin leurs ambitions face à un concurrent direct à la montée.

Basket-ball

N1 : BesAC - Metz, vendredi 31 janvier à 20h au palais des sports de Besançon

On le sait, les victoires soignent bien des maux tant collectivement qu'individuellement et celle remportée de haute lutte mardi soir à Charleville est de celles en mesure de donner ou de redonner des couleurs et de l’optimisme. Car ce vendredi contre Metz, il s'agira de faire face à la même problématique et donc le même objectif : gagner pour espérer entretenir la flamme d'une 7e place en fin de phase 1 toujours mathématiquement accessible, avec la qualification en poule haute de phase 2 qui va avec ; ou gagner contre une équipe lorraine, au même niveau de bilan que le BesAC (10 victoires, 12 défaites) afin d’engranger deux points qui seraient tellement précieux en poule basse de phase 2 où il faudra ferrailler dur pour décrocher un ticket d'une année supplémentaire en N1.

Ce match contre Metz sur le parquet du Palais des sports vaudra donc encore cher vendredi soir et la pression restera de mise. De nouveau la tâche de Laurent Kleefstra et de sa troupe n'aura rien d'aisé. Metz vient en effet de l'emporter avec la manière contre LyonSO (97-84) et une dizaine de jours plus tôt, le MBC s'était offert le scalp d'Andrézieux (76-66), deux équipes qui, au cours de janvier sont justement venues à bout du BesAC.

À l’aller, le BesAC avait été battu de 11 points (72-61) en novembre. Il y aura donc une nouvelle revanche à prendre. Pour cela, les consignes du coach bisontin devront être suivies à la lettre : intensité, agressivité, défense et rigueur dans la gestion de la balle. Avec l'espoir que Landry Djedje, dont le dos bloqué ne lui a pas permis de jouer à Charleville, puisse être de la partie pour densifier le jeu intérieur, notamment contre Vincent Pourchot. L'équipe médicale s'est attachée à le remettre sur pieds. Croisons les doigts pour le BesAC puisse s'aligner au complet.

Le groupe bisontin : Pouye, Eliezer-Vanerot, Buzer, Hanck (cap.), Magassa, Maillot, Kovac, Berthet, Falzon, Boyer, Jubenot, Djedje. Coach : Laurent Kleefstra.

Football

National : Le Mans - FC Sochaux-Montbéliard, vendredi à 19h30

Le FC Sochaux se déplace ce soir au Mans pour un nouveau match ô combien important dans ce championnat de National âprement disputé. Les deux équipes sont actuellement au coude-à-coude au classement. Le Mans occupant la 6e place juste devant le FCSM, 7e, à un point seulement. Nul besoin d’être bon en maths pour comprendre l’intérêt d’une victoire ce soir pour les Sochaliens qui restent sur six matchs nuls. Conscient que ces résultats sont "insuffisants", le coach Karim Mokeddem aimerait que son groupe arrive davantage à concrétiser ses occasions. Une "justesse technique dans les derniers mètres" également souligné par Dirego Michel en conférence de presse d’avant match.

Le milieu de terrain a également fait part de sa frustration et de celle du reste de l’équipe : "on en a mare de faire des matchs nuls, on veut les concrétiser en victoires. On doit faire beaucoup mieux, que ce soit devant le but ou défensivement".

L’invincibilité à l’extérieur n’étant aujourd’hui pas suffisante pour la montée si elle ne s’accompagne pas de victoire. Le coach sochalien a insisté sur l’importance du match au Mans et espère y voir le "début d’une « vraie » série" mais également sur l’urgence de mettre en place celle-ci : "il faut qu’on bascule maintenant" a-t-il martelé.

De son côté, Le Mans se montre en ce moment bien plus efficace avec deux victoires obtenues lors de leurs derniers Mach face à Concarneau et à Villefranche. Les Sochaliens