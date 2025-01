Sports : le FCSM reçoit le dauphin, une revanche à prendre pour le BesAC et un 1/4 de finale à aller chercher pour l’ESBF

Football

National : FC Sochaux-Montbéliard - Boulogne, vendredi 10 janvier à 19h30 au stade Bonal

Face au deuxième de National, le FCSM veut (enfin) montrer ses ambitions. Actuellement 4e du classement, les Sochaliens sont effectivement encore « à portée de fusil » du haut du classement comme le rappelle son coach Karim Mokeddem. Mais jusqu’à présent, à chaque fois qu’ils ont été face à une opportunité d’atteindre leur objectif de deuxième place, les Jaune & Bleu ont manqué leur cible. La faute, si l’on en croit le technicien sochalien à un groupe qui "s’est un peu cherché sur la première partie de saison". Mais alors qu’arrive la phase retour du championnat, l’heure n’est désormais plus aux excuses mais bel et bien à la "prise de conscience" confirme Karim Mokeddem.

Car dans ce championnat de tous les dangers où "tout le monde veut monter", la moindre occasion de revenir sur le duo de tête se doit d’être concrétisée. Ce sera le cas ce vendredi face justement à l’un des co-leaders Boulogne où le FCSM aura l’occasion de revenir à deux points seulement de son adversaire du soir à condition de "faire ce qu’il faut à domicile". Devant un stade acquis à leur cause, les Sochaliens devront effectivement se montrer à la hauteur de l’enjeu et "mettre les ingrédients" pour réussir à s’imposer.

Pour cela, Karim Mokeddem a tenté d’influer un "changement d’état d’esprit à ses joueurs" qui devront se muer en "combattants" et même "en boxeurs" afin de rendre "coup pour coup" lors des 18 rounds qu’ils leur restent encore à disputer. Cela passera obligatoirement par une réelle "volonté de vouloir faire mal à l’adversaire" notamment en infligeant un pressing haut. "On sait ce qu’on doit faire" a assuré en conférence de presse le coach sochalien, ne reste plus qu’à mettre les paroles en application sur le terrain ce vendredi.

Basket-ball

Nationale 1 : BC Orchies - BesAC, vendredi 10 janvier à 20h

Au match aller, le BesAC qui avait réussi un match très haut de gamme jusqu'à 2 minutes 29 du coup de sifflet final (93-77) s’était relâché soudainement en défense permettant finalement à Orchies de s’imposer (95-98).

Et c’est cette même équipe nordiste bâtie pour jouer les premiers rôles que le BesAC affrontera ce vendredi, cette fois en match retour loin de ses bases. Pas une sinécure tant le BCO parait véritablement armé pour faire le grand saut vers le haut et la Pro B.

Actuel 5e du championnat avec 11 victoires pour 6 défaites et un match de retard à jouer (mardi prochain contre Charleville), le BC Orchies partira favori contre le BesAC.

Ça plus la défaite mardi soir contre Andrézieux, les Bisontins savent qu'ils ont beaucoup à se faire pardonner. Quentin Hanck et sa bande savent donc ce qu'ils ont à faire à Orchies. Il faudra ainsi retrouver de l’intensité, cette agressivité et cet esprit collectif qui leur avaient permis d'aligner 5 victoires en six matches fin 2024 sera au programme des Bisontins.

Le groupe bisontin : Pouye, Eliezer-Vanerot, Magassa, Mailot, Hanck (cap.), Kovac, Falzon, Boyer, Jubenot, Djedje. Coach : Laurent Kleefstra. Assistant : Raphaël Pegeot.

Handball

Coupe de France - ESBF - OGC Nice, samedi 11 janvier à 19h au palais des sports de Besançon

Les Bisontines assument clairement leurs ambitions pour ce début d’année 2025. Avec un objectif de 5 victoires sur les 5 matchs qu’elles ont à disputer ce mois de janvier, elles ont déjà rempli leurs deux premières parts du contrat en allant s’imposer à Saint-Amand et Strasbourg.

La prochaine étape cette fois n’est autre que ce huitième de finale de coupe de France face à Nice, actuellement 4e du classement avec deux points de plus que les Bisontines (6e avec 19 pts). Un gros match attend donc les filles de Jérôme Delarue qui devront redoubler d’efforts pour prendre le dessus sur des Niçoises bien décidées elles aussi à poursuivre l’aventure en coupe de France.

Pour les aider à composter leur billet pour les quarts de finale, l’ESBF pourra compter sur l’appui du public du palais des sports de Besançon.