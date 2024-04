Sports : une victoire pour le BesAC, un nul pour le Racing

Retour sur les résultats sportifs du week-end du 6 avril 2024, enfin une victoire de caractère pour le BesAC devant son public des Montboucons et le Racing Besançon a de son côté mis un terme à sa mauvaise série en concédant le nul face à Fleury au stade Léo Lagrange.

Football

National 2 : Racing Besançon - Fleury : 1-1

Devant son public, le Racing Besançon a enfin mis fin à sa mauvaise série de quatre défaites consécutives en arrachant le nul face au 4e Fleury.

Le but de Ramos à la 28e aura finalement permis de mettre fin à la période de disette des Bisontins qui n’avaient plus retrouvé le chemin des filets depuis trois rencontres et a obtenir un nul encourageant.

Un résultat qui ne permet encore pas au Racing de sortir de la zone de relégation mais qui a le mérite de redonner de l’espoir aux Rouges et au public de Lao Lagrange qui a joué son rôle de 12e homme samedi soir.

Basket-ball

National 1 : BesAC - Lorient 90-88

Cela ne change évidemment rien à la situation puisque le BesAC étant déjà sportivement relégué en N2, mais cette victoire des Bisontins a le mérite de montrer une image plus séduisante d’un groupe qui a sait encore faire preuve de caractère.

Menés 46-51 à la pause, les hommes de Laurent Mathis ont su construire leur victoire en revenant petit à petit dans la course avant de passer devant en fin de 3e quart temps. En fin de rencontre, Mykal Riley n’a pas tremblé et a su concrétiser ses lancers francs pour offrir la victoire aux siens.