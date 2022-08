Stéphane Metin est décédé

La communauté artistique bisontine est sous le choc. Stéphane Metin a quitté ce monde ce jeudi 18 août 2022.

Stéphane, 47 ans, père de famille et artiste musicien, s'est battu contre le cancer, mais aussi contre un système qui n’a pas pensé à tous les cas de figure.

En octobre 2021, les médecins lui diagnostiquent un cancer l’empêchant d’exercer sa profession. Suite aux mesures sanitaires contre la Covid-19, une faille juridique ne lui permet plus de bénéficier d’indemnité. Il vivait sans ressource depuis le mois d’avril dernier.

"Le gouvernement avait mis en place certains aménagements pour permettre un calcul plus juste des droits des salariés, année blanche, neutralisation des périodes de confinement, etc. Moi-même si au lieu de tomber malade j’avais renouvelé mes droits à l’assurance chômage, la période de recherche de 12 mois aurait été allongée de 11 mois", nous confiant Stéphane fin juillet. "Il y a un trou dans la raquette, qui me révolte… Des erreurs, tout le monde en fait, mais celle-là, il faut la réparer et si c’est pas pour moi, ce sera pour le suivant..."

Mi-août, des députés LFA ont alerté le président de la République et le gouvernement sur la situation des intermittents touchés par une longue maladie, et qui, suite à la crise de la Covid-19 se voient refuser l’indemnisation journalière au-delà de six mois.

"Le combat continue" déclarent ses amis qui avaient décidé d'organiser un concert de soutien à la Rodia le 11 septembre. Ils ont décidé de maintenir une date à la rentrée.

Nos condoléances à la famille de Stéphane et à ses proches.