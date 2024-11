Studiomaton : 10 ans de selfies et de souvenirs !

PUBLI-INFO • Imité, jamais égalé… Depuis 10 ans, Studiomaton photo booth, fondé par Rémi Clémencin, designer graphique, et Pascal Petite, photographe professionnel, met l’ambiance des évènements privés et publics dans la boîte en un seul clic du pied. Une animation devenue essentielle pour les petites comme les grandes occasions en Bourgogne-Franche-Comté, mais aussi partout en France et au-delà des frontières… Retour sur une décennie de succès.

Studiomaton est né de l’idée d’un photographe professionnel et d’un designer graphique, d’offrir la mobilité et une touche de modernité à la cabine photomaton traditionnelle en l’adaptant à l’ère du numérique et des selfies…

Alors dirigeants du studio de création publicitaire Bermuda, forts de leur expérience éprouvée dans la photographie de studio, du design graphique, de la décoration, de la conception web ou de l’événementiel, Rémi Clémencin et Pascal Petite décident de concevoir et réaliser leur propre borne photo qui fonctionnera selon un procédé exclusif et doté d’un design original.

En 2014, après des mois de recherches pour mettre au point un dispositif compact et mobile, mais offrant la qualité d’un véritable studio photo, apparait lors de quelques événements confidentiels cette drôle de machine au look de rock star !



Au fil des années, Studiomaton n'a cessé d'évoluer. Des fonctionnalités ont été ajoutées et le design a été affiné pour offrir une expérience toujours plus agréable. Le prototype a fait des petits que l’on croise régulièrement lors de manifestations caritatives, sportives, de festivals, dans des musées, à travers la France et au-delà pour de nombreux mariages de toutes tailles dans les plus beaux endroits de la région — des châteaux bourguignons aux palaces suisses — ou invités par des collectivités et de prestigieuses sociétés pour égayer leurs événements.

Un succès qui repose sur plusieurs facteurs :

• Une technologie de pointe : Studiomaton, c'est bien plus qu'une simple borne photo. C'est un véritable studio photo nomade, capable de réaliser des clichés de qualité professionnelle, mais dans une ambiance décontractée.

• Des clichés personnalisés : L’habillage graphique, un choix de décors thématiques, des accessoires originaux rendent chaque événement unique.

• La simplicité : On choisit une formule, on s’accorde sur les options de personnalisation, et l’équipe Studiomaton s'occupe de tout. Un sympathique assistant viendra installer la borne sur le lieu de réception et s'assurera que tout se passe bien.

Les invités n'ont plus qu'à prendre la pose et à s'amuser ! Un seul clic du pied suffit pour obtenir sa photo, imprimée en quelques secondes, et la télécharger sur son téléphone.

Des photos instantanées, de qualité et personnalisables… un souvenir pour la vie !

Après dix années de succès, l’équipe Studiomaton ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. De nouveaux projets sont en cours, avec toujours pour objectif d’offrir une expérience toujours plus personnalisée et innovante à ses clients et leurs convives.

Studiomaton sera prochainement à l’œuvre lors de manifestations publiques comme le 27 novembre 2024 à la Masterclass ECM, Montbéliard (Axone), en janvier 2025 au festival Drôlement Bien à Besançon (Kursaal), en mai 2025 à la Foire Comtoise sur le stand de MaCommune.info, en juin 2025 au festival Grandes Heures Nature à Besançon (Chamars) ou encore en juillet 2025 aux Eurockéennes de Belfort (Campus Eurocks avec le Crous).

Infos +

Mariage, anniversaire, cocktail, soirée à thème, institutionnelle, d’entreprise, manifestation culturelle ou sportive… Vous souhaitez faire de votre événement un moment inoubliable ? N'hésitez pas à contacter Rémi Clémencin, directeur artistique, au 06 76 11 00 64 ou par e-mail contact@studiomaton.com