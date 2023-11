Suisse : des radars déchaînés flashent 10.000 PV en trop

Les départements du Doubs et du Jura sont en vigilance orange "crues" ce mardi 14 novembre et ceux de la Haute-Saône et du Territoire de Belfort sont classés eux, vigilance jaune. Conséquence directe de l’accumulation des dernières pluies survenues dans la région, plusieurs routes ont dû être fermées en raison d’inondations. On fait le point.