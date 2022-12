En dépit du contexte de crise liée à l'épidémie de Covid-19, les actions et travaux réalisés en faveur de la mise en accessibilité des bâtiments et espaces publics de Grand Besançon Métropole se sont multipliés en 2021. Mercredi 14 décembre, Anne Vignot, présidente et Christian Magnin-Feysot, vice-président délégué au déploiement du Contrat local et santé, au CHU et à l'accessibilité ont fait le point en conférence de presse, avant le conseil communautaire de ce jeudi.