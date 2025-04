Suppression des CESER : l’U2P Bourgogne-Franche-Comté réagit

Après plusieurs élus de la région, c’est au tour de l’U2P Bourgogne-Franche-Comté, union des entreprises de proximité, de réagir ce mois d’avril 2025 face à la suppression du Conseil économique social et environnemental régional (CESER). Il propose un projet d’amendement aux députés.

"Les CESER sont uniques : ils incarnent l’expression de la société civile organisée et constituent un espace structurant de démocratie participative. Leur suppression affaiblirait ce lien essentiel entre citoyens et décideurs publics", indique l’U2P qui conteste plusieurs accusations.

Concernant leur efficacité, l’U2P répond que "de nombreux travaux des CESER ont inspiré et enrichi les politiques régionales". Pour ce qui est du coût des Cesar, principal point d’achoppement relevé par Ian Boucard, député LR de la 1re circonscription du Territoire de Belfort, qui indiquait que la commission coûtait "60 millions d’euros par an", l’U2P répond que "leur budget est modeste au regard des services rendus et inférieur à celui d’autres instances consultatives".

Enfin sur une "prétendue redondance", l’U2P précise que les CESER sont les "seuls à offrir une approche transversale et intersectorielle des enjeux régionaux".

Et d’ajouter : "Supprimer les CESER reviendrait à affaiblir l’expression de la société civile et à priver les Régions d’un outil d’évaluation et de concertation indispensable".