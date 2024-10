Talents des cités : deux lauréats distingués en Bourgogne-Franche-Comté

Un jury régional, présidé par le responsable création et entrepreneuriat de Bpifrance s’est réuni afin de désigner les lauréats. Ces derniers ont été évalués selon leur parcours (motivation, profil entrepreneurial), la viabilité économique et financière de leur projet, la relation entre le projet et le territoire (l’impact de leur activité), et leur engagement pour les quartiers.

Catégorie Jeune Pousse :

Lauréate : Dounia Asri

Entreprise : Succar Banat

Ville / Quartier : Besançon

Accompagnée par : BGE

L’idée et l’entreprise : Succar Banat est un institut de beauté qui propose des soins 100 % naturels et des conseils personnalisés pour femmes et hommes. L'institut offre des services variés : soins du visage, sculpture de la barbe, massages corporels, et autres soins esthétiques visant à améliorer le bien-être. En pleine expansion, Dounia prévoit de se spécialiser dans l'accompagnement des personnes atteintes de maladies telles que le cancer, ou celles ayant des cicatrices ou des problèmes de pilosité, avec notamment le tatouage pour restaurer la pilosité. Elle aspire également à collaborer avec les hôpitaux.

Catégorie Création :

Lauréat : David Mescolini

Entreprise : M Development

Ville / Quartier : Besançon

Accompagné et/ou financé par : BGE

L’idée et l’entreprise : M Développement accompagne les TPE, PME et ETI de tous secteurs à travers une offre complète de services digitaux. Avec une méthodologie de vente optimisée et une amélioration des processus à des tarifs attractifs, l’entreprise aide ses clients à accroître leur visibilité. En pleine expansion, avec deux agences en activité et une troisième en cours d’ouverture, M Développement vise à devenir un acteur clé de la communication digitale en France.

Ces lauréats reçoivent une dotation de 2 000 euros pour la catégorie Création et 1 000 euros pour la catégorie Jeune Pousse.