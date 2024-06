Top départ de Grandes Heures Nature !

5e édition • Le festival outdoor bisontin a été officiellement lancé vendredi 14 juin 2024 sur la promenade Chamars en présence de plusieurs élus de Grand Besançon Métropole et de la Région. Les coureurs ont pris le top départ de l'Ekiden, marathon relais d’un peu plus de 42 km…

"Nous avons un territoire extraordinairement adapté à tous les sports outdoor et c’est un atout majeur. Il donne la chance à chacun de pouvoir vivre bien, et même de vivre mieux en étant actif", a souligné Anne Vignot, la présidente de Grand Besançon Métropole en remerciant à la fois les partenaires, mécènes, bénévoles et sportifs engagés.

Du côté de la Région Bourgogne-Franche-Comté, sa présidente Marie-Guite Dufay a indiqué avec enthousiasme : "Je sens que la Ville est hyper mobilisée. Je sais qu’il y a de nombreux bénévoles. J’ai toujours pensé que ce festival Grandes Heures Nature collait parfaitement à l’identité de Besançon tant par sa nature que par son esprit sportif et de partage et le sens du collectif".

Et d’ajouter : "Aujourd’hui, dans le chaos que nous connaissons au niveau de notre société, c’est bien de voir que l’on peut se raccrocher à du collectif et à du partage grâce au sport".

Pour rappel, le festival accueille cette année près de 10 épreuves sportives avec en nouveauté une rando VTT :

L’Ekiden marathon relais ;

Les Raids X’périences ;

Les Randos VTT & VTTAE avec formule ENDURO ;

La Rando Kayak ;

Le Paddle Race (open de France) ;

L’Open d’escalade ;

Le Raid kids ;

La rando gourmande.

