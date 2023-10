Toussaint : la Ville de Besançon soucieuse de la gestion environnementale de ses cimetières

La Ville de Besançon gère cinq cimetières (Saint-Claude, Saint-Ferjeux, Velotte, Champs Bruley et Chaprais). À l’approche de la Toussaint, les élus et services sont soucieux de leur gestion environnementale et de l’accueil des familles.

Dans un communiqué du 30 octobre 2023, la Ville de Besançon rappelle que traditionnellement, le jour de la Toussaint permet un temps d’hommages mais également "la mise en œuvre du dispositif jeune TAPAJ (Travail alternatif payé à la journée)".

Les jours précédents et le jour de la Toussaint, les onze agents du service, dont quatre surveillants, assurent des permanences dans les trois plus grands cimetières (Saint-Claude, Saint-Ferjeux, et Chaprais). Ils sont pour cela aidés des jeunes du projet TAPAJ présents le lundi 30 et mardi 31 octobre.

Le projet TAPAJ mis en œuvre à Besançon par l’ADDSEA –SOLEA, est un dispositif d’insertion spécifique permettant aux jeunes de 18 à 25 ans en difficulté de "travailler et d’être payés le jour même pour une activité professionnelle qui ne nécessite pas de qualification ou d’expérience particulière et ne les engage pas sur la durée" explique la Ville. Leur mission sera d’aider les personnes à porter de lourdes charges ou des charges encombrantes et d’informer et orienter les usagers.

10.000 h d'entretien à la gestion des cimetières

Dans chacun des cinq cimetières bisontins, la direction Biodiversité et Espaces verts "applique une gestion favorable à la biodiversité" souligne le communiqué : allées minérales végétalisées, fleurs sauvages semées, lutte contre les îlots de chaleur et présence d’insectes pollinisateurs. Les jardiniers utilisent également "lorsque cela est possible le matériel électrique, moins polluant et moins bruyant". Des méthodes qui permettent "à la fois de profiter à la biodiversité et à la santé publique", le tout avec "le souci du respect de ces lieux de recueillement"précise la VIlle.

Des zones de tri des déchets verts ont également été installées dans tous les cimetières pour permettre aux usagers de séparer les matières plastiques des végétaux et du terreau. Les déchets verts sont ensuite transformés en compost et utilisés dans les espaces verts. Les pots quant à eux peuvent être récupérés par les usagers.

Chaque année, la Ville consacre près de 10.000 heures d'entretien à la gestion des cimetières.

Point travaux

En 2023, l’aménagement d’une dernière zone au cimetière Saint-Claude est en cours de finalisation. Cet aménagement va permettre "de créer environ 220 emplacements confessionnels supplémentaires" annonce la Ville de Besançon. Un nouvel ossuaire a également été construit.

Au premier trimestre 2024, dans le cadre de la lutte contre les ilots de chaleur, le cimetière de Saint-Ferjeux sera végétalisé et une partie des voiries désimperméabilisée, "plus de 70 arbres tiges seront plantés afin d’apporter à terme de l’ombre et de la fraicheur aux usagers". Le début des travaux est prévu pour la fin novembre et les plantations à la fin de l'hiver en février et le projet sera financé par l'Agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse.

Temps de recueillement

Des temps de recueillement sont prévus le matin dans chaque cimetière :

08h45 – Saint-Ferjeux : monuments aux morts et Pierre Adrien Paris,

monuments aux morts et Pierre Adrien Paris, 09h15 – Saint-Claude : monument aux morts,

: monument aux morts, 09h45 – Chaprais : hommage à Robert Schwint,

: hommage à Robert Schwint, 10h30 – Champ Bruley : hommage à Jean Minjoz,

: hommage à Jean Minjoz, 11h00 - Place de la Liberté : commémoration du Souvenir français aux résistants tombés lors de la libération de Besançon.

