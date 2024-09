Trois jours de fête à Pontarlier pour la Coulée du Mont d’Or

Pour le plus grand plaisir des gourmands et gourmets, le mont d’or est à nouveau commercialisé depuis le 10 septembre (et le restera jusqu’au 10 mai 2025). Pour fêter son arrivée comme il se doit, trois jours de fête sont organisés du 13 au 15 septembre 2024 à Pontarlier.

Défilé des Montbéliardes

Que serait la Coulée du Mont d’Or sans rendre hommage aux Montbéliardes ? Un hommage est rendu aux vaches allaitantes sans qui, le précieux fromage ne serait pas aussi bon… Bien sûr, elles seront accompagnées de producteurs et de fromagers.

Le défilé est organisé rue de la République à Pontarlier. Cet événement est organisé par le syndicat interprofessionnel du Mont d’Or, en partenariat avec la ville de Pontarlier et l’association "Commerce Pontarlier Centre".

Parade de la confrérie du Mont d’Or, démonstration de levage de sangles…

La Confrérie du Mont d’Or acheminera en une belle parade les précieux fromages du nouveau cru, sous les yeux de spectateurs… Entre deux dégustations, le grand public se laissera séduire par une belle variété d’animations : activités pour enfants, démonstration de levage de sangles, fabrication de Mont d'Or à l'ancienne, vente de Mont d'Or et autres produits locaux et performances musicales.

À propos du Mont d’Or

Fabriqué à partir de lait cru de vache, le Mont d'Or est exclusivement produit entre le 15 août et le 15 mars de l’année suivante, puis commercialisé du 10 septembre au 10 mai. Il bénéficie d’une Appellation d'Origine Contrôlée depuis 1981 et Protégée depuis 1996, ancrant sa fabrication dans le Haut-Doubs, notamment sur le territoire des communes de Pontarlier et Morteau. Ce fromage est apprécié cuit au four et coulant, répandu avec gourmandise sur des pommes de terre et servi en compagnie de salaisons comtoises. Il révèle également tout son potentiel sur un plateau en fin de repas, chambré et dégusté avec un morceau de pain de campagne craquant, qui permet à ses saveurs délicates de s’exprimer pleinement.

Infos +

Coulée du Mont d’Or, place d’Arçon à Pontarlier