Trois respirations pour affronter Halloween avec ses enfants

Halloween approche avec ses citrouilles ricanantes, ses créatures sinistres et… son lot de frayeurs ! Que votre enfant et/ou vous aimiez les films d’horreur ou préfériez les fuir, la peur sera au rendez-vous. Mais saviez-vous que notre respiration est une alliée secrète face aux frissons ? Pas de panique, je vous partage quelques astuces pour gérer votre souffle… et survivre, vous et vos enfants, à cette nuit de terreur sans s'évanouir au premier vampire venu.

La peur, cet accélérateur naturel de respiration

Quand la peur pointe le bout de son nez, notre corps passe en mode « survie » : le cœur s’emballe, la respiration devient rapide et saccadée. Pas idéal quand le monstre n’est qu’un enfant déguisé en fantôme ! Heureusement, quelques techniques de respiration peuvent calmer le jeu.

Pourquoi notre souffle nous trahit-il ?

En cas de frayeur, on inspire vite, on expire peu… et ça empire notre panique ! Résultat : vertiges, tremblements, et une montée d’angoisse, alors que vous essayez juste de garder votre calme face à un faux squelette. Mais rassurez-vous, avec les bons exercices, vous pouvez éviter la crise cardiaque et briller par votre sang-froid.

Respirer pour ne pas (trop) flipper : Halloween et la gestion de la peur en 3 respirations

1-Respiration ventrale (« tout va bien, ce n’est qu’un déguisement »)

Mettez une main sur votre ventre, inspirez par le nez.

Votre ventre se gonfle, pas votre poitrine.

Expirez doucement par la bouche. Répétez pour retrouver votre calme.

2-Le souffle du courage

Inspirez en comptant jusqu’à 4.

Retenez votre souffle pendant 4 secondes.

Expirez sur 4 temps. Parfait pour calmer une montée de terreur avant d’ouvrir la porte aux mini-vampires.

3- La respiration longue pour l’attente

Si l’angoisse monte dans la queue de la maison hantée, inspirez sur 6 secondes et expirez sur 8. Un rythme apaisant pour ne pas paniquer.

Respirez, c’est Halloween !

Finalement, Halloween est une célébration de la peur joyeuse, de cette excitation étrange qui nous fait aimer avoir peur tout en sachant qu’on est en sécurité. C’est un peu comme une montagne russe : on crie, on tremble, mais au fond, on sait qu’on est bien attaché au siège. Que l'on soit petit ou grand !

Alors cette année, au lieu de fuir les films d’horreur ou les soirées déguisées, affrontez vos peurs avec style et, aidez vos enfants à maîtriser les leurs, surtout, avec une respiration bien maîtrisée. Vous verrez, non seulement vous ferez ensemble face aux frayeurs avec plus de sérénité, mais en plus, vous gagnerez tous le titre de « Maître.sse du Sang-Froid » !

Happy Halloween, et n’oubliez pas : le secret pour survivre à tout âge… c’est de respirer ! ??