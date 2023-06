C’est la deuxième année consécutive que l’université de Franche-Comté disposera d'un espace au festival des Eurockéennes. Situé sur le Campus, où plusieurs institutions au service de la jeunesse sont présentes, l’université souhaite marquer les esprits sur la presqu’île du Malsaucy avec un stand aux couleurs des 600 ans.

Pour cette édition inédite, l’université invite les festivaliers à un voyage dans le temps. Perruques blanches au temps de Louis XIV, sur fond rétro et ambiance Versailles rock : le stand de l’université est historique, décalé, coloré et humoristique pour parler au plus grand nombre et porter haut en couleurs les 600 ans de l’université. Comme une évidence, la signature de cette édition 2023 est "U Rock my 600 !".

L’équipe de l’université de Franche-Comté accueillera étudiants et futurs étudiants pour échanger et les conseiller sur leur orientation. Un "happy hour" de 18h00 à 20h00 aura lieu tous les jours avec des jeux pour gagner de nombreux cadeaux.