Un 7e appel à projets pour les aménagements cyclables

Le plan vélo et marche 2023-2027 prévoit une augmentation du fonds ''mobilités actives'' à hauteur de 250 millions d'euros par an pour accélérer le développement des aménagements cyclables. C'est dans ce cadre que Christophe Béchu, ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et Clément Beaune, ministre délégué chargé des transports ont révélé ce nouvel appel à projet le 22 novembre dernier.

Ce appel à projet est ouvert à toutes les collectivités, ''dès lors que le projet s’inscrit dans une politique cyclable cohérente à l’échelle du territoire et qu’il respecte les recommandations élaborées par le Centre d'études et d'expertise sur les risques, la mobilité et l'aménagement (Cerema)'' rappelle la préfecture. Les projets doivent être déposés avant le 8 mars 2024 (inclus).

Les territoires les moins équipés feront l'objet d'une attention particulière, tout comme les territoires ultramarins et les zones à faible densité de population. Ainsi, pour la première fois, les projets réalisés dans les quartiers prioritaires pourront bénéficier de taux de subventions bonifiés.

Infos +

Les 125 millions d'euros supplémentaires seront attribués à un second appel à projets, prévu pour avril 2024.