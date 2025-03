Un appel à candidatures pour une résidence d’architecture à Rougemont

Ce dispositif est porté par le réseau des Maisons de l’architecture en partenariat avec la Caisse des dépôts et avec le soutien du Conseil national de l’Ordre des architectes et du ministère de la Culture.

Les résidents devront s’installer du 2 au 29 juin et du15 au 20 septembre 2025 et "travailler concomitamment avec les habitantes et les habitants au sens large – citoyens ou de passage, petits et grands, actrices et acteurs locaux, élus et agents des collectivités locales et des institutions, habitants de la commune de Rougemont et de la communauté de commune des Deux vallées vertes", nous est-il précisé.

Une réflexion sur l’avenir de la commune

Rougemont entreprend une réflexion urbaine, paysagère, architecturale et patrimoniale sur un îlot bâti du centre ancien enclavé entre deux voies de circulation – la rue Basse et la Grande Rue.

"Parfois à l’abandon, le bâti vacant du centre ancien et les espaces publics délaissés ou réduits à la circulation routière doivent aujourd’hui porter d’autres usages, indispensables à l’homme et à une biodiversité préservée", souligne la Maison de l'architecture de Franche-Comté.

Du côté des profils recherchés, les résidentes devront être architecte (ou diplômé.e d’État en Architecture) avec une sensibilité à la sociologie et/ou à la géographie, mandataire de l’équipe, et vidéaste.

