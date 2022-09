Un comice agricole pour fêter les anniversaires des AOP Mont d’Or et Morbier

Pour fêter respectivement leurs 20 ans et 40 ans d’appellation, les filières AOP Morbier et Mont d'Or se sont associées au comice du canton de Mouthe. Les anniversaires seront fêtés le samedi 1er octobre 2022 à l'espace des Vallières à Labergement-Sainte-Marie.

Le Mont d’Or a obtenu son AOC en 1981 l’AOP en 1996. Quant au Morbier, il a obtenu son AOC en 2000 puis l'AOP en 2002. Les anniversaires d'appellation des filières sont donc tombés en 2020 et 2021, période où le contexte sanitaire n'a pas permis aux syndicats du Morbier et du Mont d'Or d'organiser un événement à la hauteur de leurs attentes.

Labergement-Sainte-Marie, village à la fois en zone AOP Morbier et zone AOP Mont d'Or

Fin 2021, les syndicats apprenaient qu’ils allaient recevoir conjointement l’Assemblée Générale (AG) du Comité National des Appellations d'Origine Laitière (CNAOL) les 29 et 30 septembre 2022. Un congrès qui regroupe durant 2 jours les représentants de toutes les AOP fromagères et laitières de France. Il a donc été décidé que ce congrès se ferait à Labergement-Sainte-Marie, village à la fois en zone AOP Morbier et en zone AOP Mont d'Or qui dispose des infrastructures nécessaires à l'accueil de 300 personnes. Les filières espèrent ainsi réunir en nombre le grand-public et le monde agricole.

Eric Février, Président du Syndicat du Mont d'Or, se réjouit de cette célébration : «La grande famille du Mont d'Or est réunie pour fêter 40 ans d’Appellation d’Origine. Nous associons à cette fête les anciens Présidents, les producteurs et les fromagers, tous ceux qui, aujourd’hui ou dans le passé, ont permis au Mont d’Or de grandir et de se développer en harmonie avec sa région et son environnement. Nous n'oublions pas nos consommateurs, sans qui rien ne serait possible ! »

Le comice et les animations

Les éleveurs du canton vont présenter leurs plus belles vaches et génisses qui seront pointées, c’est-à-dire notées sur des critères esthétiques propres à la race Montbéliarde. De nombreux prix seront décernés tout au long de la journée avec notamment les prix de championnat de 12h30 à 14h30 et les lots d'ensemble de 14h30 à 16h30

De nombreuses animations graviteront autour du comice et une morbiflette sera proposée au déjeuner.

Les anniversaires seront symboliquement fêtés avec une pièce montée entièrement composée de Morbier et de Mont d'Or. réalisée par la fruitière des Lacs, coopérative fromagère de Labergement-Sainte-Marie.

Le programme

9h30 : début du pointage du comice

10h : ouverture des stands d'animation et du marché de producteur

11h-12h30 : démonstration chiens de troupeaux sur génisses (Association de Promotion du Chien de Troupeau 25-39)

12h-14h : restauration Morbiflette

12h30-14h30 : prix de championnat

14h30-16h : démonstration chiens de troupeaux sur génisses& démonstration de fabrication de Morbier et de Mont d'Or

14h30-16h30 : lots d'ensemble

16h30-17h30 : défilé des 2 chars des écoles du villages tractés par les chevaux comtois et accompagnés des vaches du comice

18h-18h45 : inauguration officielle des sentiers du Morbier

19h : apéro + découverte de la pièce Montée anniversaire

Et aussi tout au long de la journée...

Stande levage de sangle

Stand de jeux autours des 4 AOP fromagères

Stand d’éducation au goût

Stand d’initiation à la dégustation de Morbier et Mont d’Or

Stand des amis du Comté

Chevaux Comtois

Stand agriculture et environnement

Ambassade mobile de l’office du tourisme du Haut-Doubs

Marché de producteurs

Exposition de vieux tracteurs

(Communiqué)