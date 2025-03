Un engouement qui ne cesse de grandir pour l’Ultra trail des Montagnes du Jura

L’Ultra trail des montagnes du Jura (UTMJ) revient en 2025 pour une 6e édition qui aura lieu comme toujours le premier week-end d’octobre au coeur du massif jurassien. Avec déjà plus de 3.000 inscrits à plus de 6 mois de l’événement, l’édition 2025 s’annonce une nouvelle fois exceptionnelle. Les organisateurs de l’événement ont tenu ce mardi à la Citadelle de Besançon une conférence de presse retraçant le bilan de l’édition 2024 et parcourant les perspectives d’avenir.

Organisée par l’association Espace Ô, l’ultra trail des montagnes du Jura reviendra les 3, 4 et 5 octobre 2025. Avec 8.000 inscrits l’an passé, dont 820 jeunes sur l’UTMJ Kids, la sixième édition promet à n’en pas douter d’être celle de tous les records. Les chiffres parlent d’eux-mêmes, à plus de six mois de l’événement, la barre des 3.000 inscrits a déjà été franchie, soit "trois mois d’avance sur les inscriptions par rapport à l’an passé" a résumé le directeur de l’UTMJ Éric Picot. "Plusieurs de nos courses sont déjà remplies aux deux tiers" a-t-il ajouté avant de lancer aux traiteurs invités du jour "j’invite ceux qui ne le sont pas encore à s’inscrire très vite !".

Car, si l’on n’en est pas encore là, l’événement devrait tôt au tard être amené à refuser des coureurs afin de respecter le volet éco-responsable de la course auquel sont attachés les organisateurs. "Le massif jurassien est un lieu très préservé et riche au niveau faune et flore. En y amenant un événement de cette envergure, on se doit d’avoir une démarche de préservation de l’environnement et de tout mettre en place pour que ça fonctionne" a insisté le directeur de course Simon Carrara. "On ne se dit pas : on est un rouleau compresseur on va passer quoi qu’il en soit. D’année en année, on s’améliore et on est beaucoup en relation avec les services de l’État qui nous font des recommandations" a-t-il ajouté. Les jauges de chacune des courses ont d’ailleurs été pensées en ce sens a complété le responsable logistique de l’UTMJ Yves Bourquin.

6 formats de course allant de 10 à 175 km

Pour cette 6e édition, il n’y aura pas "de grandes nouveautés" ou de changements majeurs sur les parcours; ni de nouvelles épreuves a expliqué le directeur de course. "On va consolider ce que l’on sait déjà faire", a-t-il résumé.

L’UTMJ - 175 km

L’épreuve reine, l’UTMJ de 175 km et 7000 m de dénivelé sera une nouvelle fois l’épreuve la plus longue et la plus exigeante réservée aux coureurs expérimentés ou un peu fous. Elle traverse deux pays (France et Suisse), deux régions et trois départements (l’Ain, le Jura et le Doubs). La moitié des dossards de cette édition 2025 sont déjà écoulés.

Pour des raisons d’emploi du temps, son vainqueur de l’an passé, Renaud Doby ne pourra défendre son titre cette année. Mais il a néanmoins, au travers d’un message vidéo, tenu à mettre en garde les futurs participants : "attention, ne vous laissez pas avoir par le profil de la course qui ne semble pas très difficile, il y a beaucoup de relances (…) c’est un trail exigeant mais qui vaut le coup. Préparez-vous bien !"

Départ de Lancrans (01) le 3 octobre à 12h, arrivée à Métabief. 175 km et 7000 m D+.

UTMJ relais - 175 km

Depuis deux ans, ce même tracé peut désormais s’effectuer en relais par des équipes composées de 2 à 6 coureurs (mais obligatoirement mixte) ce qui permet une aventure à plusieurs, plus accessible tout en conservant son esprit de défi et de dépassement de soi.

Départ de Lancrans (01) le 3 octobre à 12h, arrivée à Métabief. 175 km et 7000 m D+. Mixité des équipes obligatoire. En 2024, 201 coureurs ont franchi la ligne d’arrivée sur 318 partants.

La Franco-Suisse - 105 km

Pour une première immersion dans l’univers de l’ultra trail, la Franco-suisse emprunte une grande partie du parcours de l’UTMJ. En 2024, 752 coureurs ont franchi la ligne d’arrivée sur 949 partants.

Départ des Rousses le 4 octobre à 5h et arrivée à Métabief. 105 km et 4000 m D+.

La Renarde - 75 km

Porte d’entrée du monde de l’ultra trail, la Renarde offre un défi accessible mais ambitieux permettant aux traiteurs déjà aguerris de s’initier sur de la longue distance. En 2024, 868 coureurs ont franchi la ligne d’arrivée sur 951 partants.

Départ des Rousses le 4 octobre à 8h et arrivée à Métabief. 75 km et 2600 m D+.

La CMM - 40 km

Le trail au format marathon, autrement dit "maratrail" est le parcours idéal pour permettre de découvrir le massif jurassien d’une seule traite. En 2024, 1306 coureurs ont franchi la ligne d’arrivée sur 1336 partants.

Départ de Chapelle des Bois le 5 octobre à 8h et arrivée à Métabief. 40 km et 1250 m D+

La Lynx - 20 km

Un format simple composé d’alpage, de passages en forêts et d’une vue imprenable sur les alpes, la Lynx promet toutefois une montée (et demi) et une descente pour permettre de profiter du paysage. En 2024, 1349 coureurs ont franchi la ligne d’arrivée sur 1367 partants.

Départ de Mouthe le dimanche 5 octobre à 10h et arrivée à Métabief. 20 km et 800 m D+.

La Chamois - 10 km

Arrivée depuis deux ans, la Chamois est la course la plus accessible de l’événement. Elle permet au plus grand nombre de prendre part à l’expérience Ultra trail des Montagnes du Jura dans un format court mais intense.

Départ des Granges Raguin le samedi 4 octobre à 11h et arrivée à Métabief. 10 km et 400 m D+.

L’UTMJ kids

Avec un nombre toujours plus croissant de participant, l’UTMJ kids offre des formats de courses de 500 m à 5km pour des enfants âgés de 6 à 17 ans :

La Chamois - 10 km et 400 m D+

La Tetras - 5 km, 200 D+

L’Hermine - 3 km, 100 D +

La Milan Royal - 1,5 km, 50 D+

La Louve - 1 km, 40 D+

L’Écureuil - 500 m, 20 D+

Et parce que les organisateurs souhaitent permettre à tous les établissements scolaires des 900 communes traversées des Montagnes du Jura de "mettre un premier pas dans le monde du trail", celles-ci sont également encouragées et accompagnées à organiser des courses aux couleurs de l’évènement au sein de leurs établissements tout au long de l’année scolaire. "On leur propose un package complet" explique Simon Carrara qui permet à environ 3.500 enfants dans l’année de découvrir l’expérience trail.

1000 bénévoles et 30 associations

Chaque année, l’UTMJ s’organise grâce au soutien et à une synergie d’acteurs a résumé Yves Bourquin. "Il est essentiel de souligner les échanges entre l’ensemble des acteurs d’une telle organisation, que ce soit les services d’État, les municipalités" ou encore les 30 associations impliquées. Le bon déroulement des épreuves est également possible grâce à l’engagement de 1000 bénévoles le week-end de l’événement.

Enfin, pour la représentante de la destination Montagnes du Jura, Maud Humbert, l’UTMJ est avant tout "une véritable vitrine pour le territoire". Ayant lieu à la fin de la saison touristique, "au moment de la période creuse" il permet de "faire vivre les commerces un peu plus longtemps". Mais selon elle, cette source est également une "expérience immersive et humaine" dont les coureurs de par leurs partages avec leurs proches et les réseaux sociaux font finalement "rayonner la destination et bien au-delà de a ligne d’arrivée à Métabief".