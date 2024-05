Un nouveau service de seconde main à la galerie Chateaufarine

Baptisé, The Second Life, le service propose une nouvelle façon de vider son armoire : sans photo et sans négociation en rachetant plus de 1.200 marques, le tout "sans frais de plateforme" précise le communiqué. Les prix de rachat sont ainsi définis par un argus enrichi en fonction "de la désirabilité des produits sur le marché de la seconde main (selon la marque, la catégorie des vêtements, et leurs matières)". Une collecte physique aura lieu au sein de la galerie les 7 et 8 juin 2024.

Après avoir été estimé sur la collecte en ligne ou directement à la Galerie, les vêtements peuvent ensuite être envoyés ou apportés gratuitement. Une carte cadeau utilisable dans l’ensemble des boutiques et restaurants du centre commercial est ensuite remise au vendeur.

Quelques conditions à respecter tout de même, les vêtements doivent être en parfait état et chaque envoi est limité à minimum cinq articles. Les chaussures, sacs, sous-vêtements et accessoires ne sont pas repris. Les vêtements non repris seront donnés à "des associations caritatives partenaires locales" précise la Galerie.

À propos de The second life

The Second Life est une start-up française créée fin 2021 par Arthur de Soultrait et Antoine Gros, qui propose aux retailers de prendre part au marché de la seconde main.

The Second Life est la seule solution B2B développant une plateforme de seconde main pour les retailers permettant à leurs clients de céder leurs vêtements, toutes marques confondues, sans photo et sans négociation contre un bon d’achat valable dans leur réseau.

The Second Life est en train de se développer, avec pour ambition de devenir le leader européen du rachat d’articles de seconde main à prix garantis. Des partenariats sont ainsi en train d’être élaboré pour élargir la gamme de produits rachetés (livres, téléphones portables, jouets….). En 2024 le service élargit son périmètre en s’ouvrant en Italie, en Espagne, au Luxembourg et en Allemagne.