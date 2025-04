Un voyage poétique sur les rails : le podcast “Poète à grande vitesse” fait escale à Besançon

Les liens entre le général de Gaulle et la Suisse sont bien souvent méconnus. Une exposition sobrement intitulée "Charles de Gaulle et la Suisse" permettant de découvrir cette page de l’histoire méconnue "intime et complexe" aura lieu à Pontarlier du 26 avril au 12 mai 2025. L’inauguration est prévue ce mardi 29 avril 2025 en présence de la petite-fille du général.