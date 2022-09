Ce livre est un grimoire moderne de recettes ou rituels renfermant des conseils, des exercices, des pistes de réflexion et tutos magiques pour ensoleiller les journées de celles et ceux qui le liront. Il est conçu comme un agenda avec ses "to do list" permettant de planifier les objectifs de la semaine et d’observer sa progression. "C’est un véritable outil d’autocoaching", précise Adeline Demesy, "au fil des jours, vous deviendrez acteur de votre bien-être par la répétition et la mémorisation de ces routines « feel good »."

Focus sur Adeline Demesy

Maman et belle-maman de quatre enfants, Adeline Demesy est auteure, rédactrice et chroniqueuse. Elle vit en Franche-Comté, près de Besançon et ses passions se résument en 5 mots : méditation, relaxation, écriture, nature, yoga.

Ayant une maman romancière, l’écriture a toujours été une passion ancrée en elle. Même si elle écrit depuis son plus jeune âge, Adeline a lancé son premier ouvrage en septembre 2017 suite à une grave maladie, intitulé Tout simplement. Elle a ensuite voulu donner espoir aux personnes touchées par le cancer du sein en faisant éditer son autobiographie Le journal d’une amazone. Dans cette même optique, l’auteure franc-comtoise a poursuivi avec un guide santé Mes 10 commandements pour mieux vivre son cancer du sein. Depuis, elle ne s’arrête plus : après Mes rituels magiques pour enchanter mes journées, Adeline prévoit d’éditer un roman initiatique début 2023.

